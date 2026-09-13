Pașaportul este obligatoriu pentru majoritatea oamenilor care călătoresc în afara țării, însă există trei persoane care fac excepție de la această regulă. Statutul lor constituțional și protocolar le permite să treacă frontierele fără să dețină un pașaport. Potrivit Blic, privilegiul îi vizează pe regele Charles al III-lea al Marii Britanii, împăratul Japoniei, Naruhito, și împărăteasa Masako.

În cazul monarhului britanic, explicația ține de modul în care sunt emise pașapoartele Regatului Unit.

Pașapoartele britanice sunt eliberate în numele monarhului. Cum regele Charles al III-lea este chiar persoana în numele căreia documentele sunt emise, poziția oficială a familiei regale este că acesta nu are nevoie de propriul pașaport.

Asta nu înseamnă însă că regele poate trece orice frontieră fără formalități. Atunci când călătorește în străinătate, vizita sa este pregătită în prealabil prin canale diplomatice împreună cu statul gazdă.

În același timp, ministrul britanic de Externe solicită oficial ca monarhului să îi fie permisă trecerea fără impedimente și să îi fie acordate asistența și protecția necesare pe durata vizitei.

Excepția este valabilă doar pentru rege.

Ceilalți membri ai familiei regale britanice, inclusiv regina Camilla și prințul William, dețin pașapoarte britanice obișnuite și trebuie să le folosească atunci când călătoresc în afara țării.

O regulă asemănătoare se aplică și familiei imperiale din Japonia.

Împăratul Naruhito și împărăteasa Masako pot călători fără pașaport, însă nici în cazul lor acest privilegiu nu înseamnă că deplasările în străinătate se fac fără proceduri oficiale.

Fiecare vizită externă a cuplului imperial japonez este pregătită prin intermediul canalelor diplomatice dintre Japonia și statul în care urmează să ajungă.

Călătoriile sunt stabilite în detaliu înainte de plecare, iar autoritățile țării gazdă sunt informate în prealabil.

Guvernul japonez anunță oficial vizita și transmite autorităților competente informațiile și documentația necesare pentru desfășurarea călătoriei.

Astfel, regele Charles al III-lea, împăratul Naruhito și împărăteasa Masako beneficiază de o excepție rară de la regulile obișnuite privind pașapoartele, însă deplasările lor internaționale rămân atent coordonate pe cale diplomatică.