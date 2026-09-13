Social

Doar trei oameni din lume pot călători fără pașaport. Motivul este unul neobișnuit

Doar trei oameni din lume pot călători fără pașaport. Motivul este unul neobișnuitAeroport. Sursa foto: Freepik
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Pașaportul este obligatoriu pentru majoritatea oamenilor care călătoresc în afara țării, însă există trei persoane care fac excepție de la această regulă. Statutul lor constituțional și protocolar le permite să treacă frontierele fără să dețină un pașaport. Potrivit Blic, privilegiul îi vizează pe regele Charles al III-lea al Marii Britanii, împăratul Japoniei, Naruhito, și împărăteasa Masako.

De ce regele Charles al III-lea nu are nevoie de pașaport

În cazul monarhului britanic, explicația ține de modul în care sunt emise pașapoartele Regatului Unit.

Pașapoartele britanice sunt eliberate în numele monarhului. Cum regele Charles al III-lea este chiar persoana în numele căreia documentele sunt emise, poziția oficială a familiei regale este că acesta nu are nevoie de propriul pașaport.

Asta nu înseamnă însă că regele poate trece orice frontieră fără formalități. Atunci când călătorește în străinătate, vizita sa este pregătită în prealabil prin canale diplomatice împreună cu statul gazdă.

În același timp, ministrul britanic de Externe solicită oficial ca monarhului să îi fie permisă trecerea fără impedimente și să îi fie acordate asistența și protecția necesare pe durata vizitei.

Regina Camilla și regele Charles

Regina Camilla și regele Charles. Sursa foto: Captură video Youtube

Regula nu se aplică întregii familii regale

Excepția este valabilă doar pentru rege.

Ceilalți membri ai familiei regale britanice, inclusiv regina Camilla și prințul William, dețin pașapoarte britanice obișnuite și trebuie să le folosească atunci când călătoresc în afara țării.

O regulă asemănătoare se aplică și familiei imperiale din Japonia.

Împăratul Naruhito și împărăteasa Masako pot călători fără pașaport, însă nici în cazul lor acest privilegiu nu înseamnă că deplasările în străinătate se fac fără proceduri oficiale.

Cum călătoresc împăratul Naruhito și împărăteasa Masako

Fiecare vizită externă a cuplului imperial japonez este pregătită prin intermediul canalelor diplomatice dintre Japonia și statul în care urmează să ajungă.

Călătoriile sunt stabilite în detaliu înainte de plecare, iar autoritățile țării gazdă sunt informate în prealabil.

Guvernul japonez anunță oficial vizita și transmite autorităților competente informațiile și documentația necesare pentru desfășurarea călătoriei.

Astfel, regele Charles al III-lea, împăratul Naruhito și împărăteasa Masako beneficiază de o excepție rară de la regulile obișnuite privind pașapoartele, însă deplasările lor internaționale rămân atent coordonate pe cale diplomatică.

Stiri calde

22:45 - Alexandru Rogobete, apel pentru salvarea Spitalului Municipal Brad. Critici la adresa Guvernului

22:33 - Diferențe uriașe între pensiile românilor. Un milion de pensionari primesc doar 1.281 de lei, în timp ce alții încase...

22:22 - Traian Băsescu, despre următoarea mutare a lui Nicușor Dan și situația lui Ilie Bolojan. Cum ar putea arăta viitorul ...

22:13 - Pierdere pentru lumea medicală. A murit șefa Secției de Psihiatrie Pediatrică de la Spitalul „Gheorghe Preda” din Sibiu

22:03 - Cum este sacrificat STB pentru a hrăni "rechinii imobiliari" ai Capitalei

21:54 - Bogdan Ivan îl acuză pe Ilie Bolojan că ignoră criza carburanților: Oamenii n-au cum să mai aibă încredere în stat

21:42 - Zile libere pentru căsătorie sau deces. Ce drepturi au angajații și ce se întâmplă în cazul celor din sectorul privat

21:33 - Eugen Tomac a reprezentat România în Valea Timocului, la solicitarea lui Nicușor Dan. Ce le-a spus românilor din Serbia

HAI România!

Sarmiza Andronic critică modul în care instituțiile publice și demnitarii comunică cu presa

Sarmiza Andronic critică modul în care instituțiile publice și demnitarii comunică cu presa

Lecția AfD pentru România

Lecția AfD pentru România

Marius Ghenea explică de ce o simplă idee nu este suficientă pentru o afacere de succes: „Execuția este 99%”

Marius Ghenea explică de ce o simplă idee nu este suficientă pentru o afacere de succes: „Execuția este 99%”

Proiecte speciale