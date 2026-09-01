Regele Haakon al VIII-lea al Norvegiei a depus marți jurământul în fața Parlamentului, după moartea tatălui său, Regele Harald, la vârsta de 89 de ani. Noul suveran s-a angajat să respecte Constituția și legile țării, într-o ceremonie care marchează transmiterea coroanei, însă Norvegia nu va organiza o ceremonie de încoronare.

Tatăl lui Haakon, Regele Harald, a murit vineri, la vârsta de 89 de ani. De atunci, zeci de mii de norvegieni au venit la palatul regal pentru a depune flori, desene, lumânări și steaguri, relatează Reuters.

Monarhia continuă să se bucure de un sprijin larg în rândul populației. Potrivit unui sondaj Norstat realizat pentru postul de televiziune NRK și publicat marți, 72% dintre norvegieni susțin monarhia, în timp ce 20% ar prefera o republică sau o altă formă de guvernare.

Este primul sondaj realizat pe această temă după moartea Regelui Harald. Un sondaj anterior, publicat în luna mai, arăta că 64% dintre respondenți susțineau monarhia. Conform cerințelor prevăzute de Constituție, Regele Haakon a depus jurământul în fața parlamentarilor.

„Promit și jur să guvernez Regatul Norvegiei în conformitate cu constituția și legile sale. Așa să-mi ajute Dumnezeu, cel Atotputernic și Atotștiutor.”

Haakon a devenit automat rege în momentul în care tatăl său a încetat din viață, fără să fie nevoie de o ceremonie separată pentru transmiterea coroanei.

Soția noului rege, Regina Mette-Marit, în vârstă de 53 de ani, nu a participat la ceremonia de marți. Ea se recuperează după un transplant de plămâni efectuat în luna iunie și nu a putut fi prezentă din cauza unor complicații apărute în urma intervenției, a anunțat medicul său într-un comunicat transmis de palatul regal.

„Nu este neobișnuit să apară complicații după un transplant de plămâni. Regina a avut complicații în câteva ocazii după operație, inclusiv astăzi”, a declarat Are Holm, medic pneumolog la Spitalul Universitar din Oslo. „Ca urmare, ea trebuie să rămână sub observație pe parcursul întregii zile de astăzi,” a adăugat medicul.

La ceremonie au participat copiii noului rege, Prințesa Moștenitoare Ingrid Alexandra, în vârstă de 22 de ani, și Prințul Sverre Magnus, de 20 de ani.

Prezentă a fost și bunica lor, Sonja, în vârstă de 89 de ani, văduva Regelui Harald.

Deși Regele Haakon a depus jurământul în fața Parlamentului, Norvegia nu va organiza o ceremonie de încoronare. Țara a renunțat la această practică în anul 1908, astfel că preluarea coroanei nu este urmată de un ritual de încoronare precum în alte monarhii.

După ceremonia de marți, publicul își va putea lua rămas-bun de la Regele Harald. Sicriul fostului suveran va fi depus în capela palatului până pe 8 septembrie.

Sunt așteptate mulțimi mari de oameni care să vină la palat în zilele următoare.

Funeraliile Regelui Harald vor avea loc la Oslo pe 9 septembrie, iar la ceremonie au fost invitați șefi de stat din întreaga lume.