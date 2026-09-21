Politica

Mirabela Grădinaru, discuții la New York despre viitorul copiilor în era inteligenței artificiale. Ce mesaj a transmis partenera lui Nicușor Dan

Mirabela Grădinaru, discuții la New York despre viitorul copiilor în era inteligenței artificiale. Ce mesaj a transmis partenera lui Nicușor DanMirabela Grădinaru. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru, a participat luni, la New York, la o reuniune consacrată siguranței copiilor într-o perioadă în care tehnologia și inteligența artificială se dezvoltă rapid. La întâlnire au participat reprezentanți ai mai multor state, oficiali guvernamentali și reprezentanți ai industriei tehnologice. Evenimentul face parte din inițiativa „Fostering the Future Together”, fondată de Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, potrivit Administrației Prezidențiale. 

Participanții au discutat despre protejarea copiilor în mediul digital

Discuțiile de la New York au vizat soluții pentru creșterea nivelului de siguranță al tehnologiilor utilizate de copii, dar și pregătirea acestora pentru provocările mediului digital.

Reuniunea a adus la aceeași masă Prime Doamne și Primi Domni din mai multe țări, reprezentanți ai guvernelor și ai companiilor de tehnologie. Dialogul s-a concentrat pe identificarea unor măsuri care să permită copiilor să beneficieze de noile tehnologii într-un mediu mai sigur.

Mirabela Grădinaru

Mirabela Grădinaru. Sursa foto: Facebook

Inteligența artificială influențează deja viața copiilor

Mirabela Grădinaru a subliniat că inteligența artificială este deja prezentă în viața copiilor și are un rol tot mai important în modul în care aceștia învață, se informează și descoperă lumea.

Prima Doamnă a României a pus accent pe importanța educației și a îndrumării, precum și pe dezvoltarea unor abilități care să îi ajute pe copii să folosească tehnologia în mod responsabil.

„Tehnologia se schimbă foarte repede, dar nevoile copiilor rămân aceleași: să fie în siguranță, să fie îndrumați și să aibă șansa de a învăța și de a crește”, a transmis Mirabela Grădinaru.

Inițiativa a continuat dialogul început la Washington

Reuniunea de la New York reprezintă o continuare a discuțiilor începute în luna martie, la Washington, prin aceeași inițiativă.

Participanții urmăresc să identifice soluții concrete prin care tehnologia să răspundă mai bine nevoilor copiilor și să contribuie la crearea unui mediu digital mai sigur pentru aceștia.

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