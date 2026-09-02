Societatea are datoria să susțină medicii și specialiștii, într-o perioadă în care informațiile despre sănătate circulă rapid, dar nu întotdeauna corect, iar teoriile conspirației și recomandările fără fundament științific afectează încrederea în domeniile medicale. Mesajul a fost transmis miercuri de Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, la o dezbatere organizată la Palatul Cotroceni.

Evenimentul „Prioritate Națională pentru Prevenție - Medicina de familie în centrul politicilor de sănătate și al rezilienței sistemului sanitar” a reunit reprezentanți ai mediului academic și profesional, medici de familie, medici rezidenți, experți în politici de sănătate și reprezentanți ai autorităților publice și organizațiilor medicale.

Mirabela Grădinaru a afirmat că sănătatea se numără printre domeniile în care teoriile conspirației și informațiile promovate de persoane fără pregătire de specialitate au o influență tot mai vizibilă.

„Trăim într-o perioadă în care informaţia circulă rapid, dar nu întotdeauna corect. Din păcate, sănătatea a devenit unul dintre domeniile cele mai afectate de teoriile conspiraţiei, de pseudospecialişti şi de recomandări lipsite de fundament ştiinţific. Cred că avem datoria să susţinem mai ferm vocea medicilor şi apoi pe cea a specialiştilor. Avem nevoie de mai multă educaţie pentru sănătate şi de mai multă încredere în ştiinţă”, a afirmat Mirabela Grădinaru.

Ea a spus că a avut întotdeauna respect pentru profesia medicală, pe care a descris-o drept una dintre profesiile care presupun un nivel ridicat de responsabilitate și o puternică dimensiune umană.

Potrivit acesteia, pregătirea profesională nu este singura componentă importantă a relației dintre medic și pacient, încrederea având, la rândul său, un rol important.

„Cred că există puţine profesii care presupun atât de multă responsabilitate, atât de multă empatie şi atât de multă putere de a schimba destine. Şi dincolo de pregătirea profesională extraordinară pe care o presupune medicina, există şi o dimensiune umană pe care noi, pacienţii, o simţim foarte puternic, şi anume încrederea”, a declarat ea.

Mirabela Grădinaru a adăugat că, în momentele în care sănătatea proprie sau a persoanelor apropiate este pusă la încercare, medicul este unul dintre profesioniștii către care oamenii se îndreaptă.

În discursul său, ea a pus accent și pe rolul medicului de familie, despre care a spus că înseamnă nu doar servicii medicale, ci și continuitate și cunoașterea istoricului pacientului.

„Ca mamă, ştiu foarte bine cât de important este rolul medicului de familie. De multe ori, atunci când copiii au un simptom care mă îngrijorează sau am nevoie să înţeleg mai bine un tratament, primul telefon pe care îl dau este către medicul nostru de familie”, a mărturisit aceasta.

În opinia sa, medicul de familie nu se limitează la evidența documentelor medicale sau la eliberarea unor trimiteri.

„Medicul de familie ne cunoaşte istoricul, ne urmăreşte evoluţia şi ne oferă siguranţa că cineva priveşte sănătatea noastră în ansamblu. Poate că uneori luăm această prezenţă ca pe ceva firesc. Poate ar trebui să spunem mai des că medicul de familie este una dintre cele mai importante verigi ale sistemului nostru de sănătate”, a afirmat Mirabela Grădinaru.

Mirabela Grădinaru a susținut că medicii de familie se află în prima linie a prevenției și că această componentă ar trebui să ocupe un loc central în politicile publice.

Ea a descris prevenția drept „una dintre cele mai inteligente investiţii pe care o societate le poate face”, argumentând că aceasta poate contribui la o populație mai sănătoasă, la reducerea costurilor asociate tratării bolilor și la o calitate mai bună a vieții.

„Dacă ne dorim o populaţie mai sănătoasă, costuri mai mici pentru tratarea bolilor şi o calitate mai bună a vieţii, atunci trebuie să începem prin a pune prevenţia în centrul politicilor publice”, a completat Grădinaru.

Potrivit acesteia, medicii de familie cunosc comunitățile și familiile pe care le deservesc și pot identifica din timp riscurile asociate unor boli.

Printre afecțiunile menționate s-au numărat bolile cardiovasculare, oncologice și metabolice.

În acest context, Mirabela Grădinaru a susținut că prevenția nu ar trebui tratată doar ca o opțiune, ci ca „o prioritate strategică şi o responsabilitate morală”.

„Atunci când investim în prevenţie, investim în sănătatea copiilor noştri, investim în şansa părinţilor şi a bunicilor noştri de a se bucura de mai mulţi ani cu sănătate şi independenţă, investim în viitorul acestei ţări”, a spus ea.

În discurs au fost menționate și vaccinarea, controalele medicale periodice și măsurile de prevenție destinate copiilor.

Fiecare campanie de vaccinare reușită, fiecare persoană care înțelege importanța controalelor periodice și fiecare copil protejat prin prevenție reprezintă, în formularea Mirabelei Grădinaru, „o victorie pentru întreaga societate”.

Un alt punct abordat a fost situația medicilor tineri și necesitatea de a le oferi condiții pentru construirea unei cariere în România.

Mirabela Grădinaru a pledat pentru măsuri care să îi determine pe medicii aflați la început de carieră să rămână în țară și să își folosească pregătirea în comunitățile din care fac parte.

„Ei nu au nevoie de apreciere, ci şi de condiţii reale pentru a-şi construi aici o carieră şi nu este suficient să formăm profesionişti valoroşi dacă nu le oferim motive reale să rămână şi să îşi pună competenţele în slujba comunităţilor din care fac parte”, a afirmat ea.

Dezbaterea de la Palatul Cotroceni a fost organizată în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” și Fundația „Societatea Universitară de Medicină de Familie AMAS”.