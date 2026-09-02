Politica

Partenera lui Nicușor Dan merge în Republica Moldova. Mirabela Grădinaru participă la un eveniment cu Maia Sandu

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Partenera lui Nicușor Dan merge în Republica Moldova. Mirabela Grădinaru participă la un eveniment cu Maia SanduMirabela Grădinaru. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, va participa joi, la Chișinău, la conferința internațională „Siguranţa online şi determinanţii digitali ai sănătăţii mintale şi bunăstării emoţionale a copiilor şi adolescenţilor”. La eveniment va fi prezentă și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Administrația Prezidențială a anunțat că la conferință vor participa și ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piorko, precum și reprezentanți ai Organizației Mondiale a Sănătății, Fondului Națiunilor Unite pentru Populație și UNICEF.

Mirabela Grădinaru, la conferința de la Chișinău

Evenimentul organizat în Republica Moldova va avea ca temă siguranța copiilor și adolescenților în mediul online, dar și efectele factorilor digitali asupra sănătății mintale și bunăstării emoționale.

La conferință vor fi prezenți, alături de partenera președintelui Nicușor Dan și Maia Sandu, reprezentanți ai mai multor organizații internaționale.

Printre acestea se numără OMS, UNFPA și UNICEF.

Mirabela Grădinaru

Mirabela Grădinaru. Sursă foto: Facebook

Partenera lui Nicușor Dan a mai participat la evenimente despre siguranța online

Partenera președintelui Nicușor Dan a prezidat în ultima perioadă mai multe evenimente organizate la Palatul Cotroceni, la care au participat experți din domenii relevante pentru societate.

Printre subiectele abordate s-au aflat siguranța online a tinerilor și problema adicțiilor în rândul acestora.

Mirabela Grădinaru a fost recent și la Kiev

Partenera președintelui Nicușor Dan a participat recent și la Kiev, la invitația Primei Doamne a Ucrainei, Olena Zelenska.

Mirabela Grădinaru a fost prezentă la cea de-a șasea ediție a Summitului Primelor Doamne și Primilor Domni.

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