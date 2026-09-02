Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, va participa joi, la Chișinău, la conferința internațională „Siguranţa online şi determinanţii digitali ai sănătăţii mintale şi bunăstării emoţionale a copiilor şi adolescenţilor”. La eveniment va fi prezentă și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Administrația Prezidențială a anunțat că la conferință vor participa și ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piorko, precum și reprezentanți ai Organizației Mondiale a Sănătății, Fondului Națiunilor Unite pentru Populație și UNICEF.

Evenimentul organizat în Republica Moldova va avea ca temă siguranța copiilor și adolescenților în mediul online, dar și efectele factorilor digitali asupra sănătății mintale și bunăstării emoționale.

La conferință vor fi prezenți, alături de partenera președintelui Nicușor Dan și Maia Sandu, reprezentanți ai mai multor organizații internaționale.

Printre acestea se numără OMS, UNFPA și UNICEF.

Partenera președintelui Nicușor Dan a prezidat în ultima perioadă mai multe evenimente organizate la Palatul Cotroceni, la care au participat experți din domenii relevante pentru societate.

Printre subiectele abordate s-au aflat siguranța online a tinerilor și problema adicțiilor în rândul acestora.

Partenera președintelui Nicușor Dan a participat recent și la Kiev, la invitația Primei Doamne a Ucrainei, Olena Zelenska.

Mirabela Grădinaru a fost prezentă la cea de-a șasea ediție a Summitului Primelor Doamne și Primilor Domni.