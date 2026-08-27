După ce a participat, alături de președintele României, Nicușor Dan, la parada militară organizată la Chișinău cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj despre securitatea țării și consolidarea cooperării cu statele partenere.

Șefa statului moldovean a explicat că investițiile în securitate reprezintă o necesitate pentru Republica Moldova, chiar dacă țara își dorește să rămână una pașnică.

„O Moldovă paşnică are nevoie de o Moldovă capabilă să-şi apere pacea. De aceea, continuăm să investim în securitate şi să ne întărim parteneriatele”, a subliniat ea.

Declarația a fost făcută după parada militară dedicată aniversării a 35 de ani de independență a Republicii Moldova.

Maia Sandu a apreciat evoluția instituțiilor care au responsabilitatea de a proteja populația și teritoriul Republicii Moldova.

„Evenimentul a arătat cât de mult s-au modernizat în ultimii ani instituţiile care au misiunea de a ne proteja. Avem oameni tot mai bine pregătiţi, echipamente moderne şi structuri care s-au desprins de vechile standarde sovietice, fiind acum capabile să coopereze cu colegii din statele europene. Putem să ne mândrim cu cei care au grijă să fim în siguranţă”, a scris şefa statului moldovean pe Facebook.

Mesajul președintei pune accent pe transformarea structurilor de securitate și apărare și pe apropierea acestora de standardele și practicile europene.

La parada militară au fost prezenți și militari din mai multe țări partenere ale Republicii Moldova.

Maia Sandu a salutat participarea reprezentanților din Cehia, Franța, Germania, Italia, Lituania, Polonia, România, Statele Unite ale Americii și Ucraina, pe care i-a descris drept militari din „state prietene”.

Prezența contingentelor străine la eveniment a fost prezentată de președinta Republicii Moldova drept un semnal al cooperării internaționale în domeniul securității.

„Prezenţa lor ne-a amintit că suntem mai puternici atunci când nu suntem singuri”, şi-a încheiat ea mesajul.

Președintele României, Nicușor Dan, s-a aflat joi la Chișinău și a participat alături de Maia Sandu la manifestările dedicate aniversării independenței Republicii Moldova.

Participarea sa la parada militară are loc în contextul relațiilor strânse dintre România și Republica Moldova și al cooperării dintre cele două țări în domeniul securității și al integrării europene.