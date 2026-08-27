Preşedintele Nicuşor Dan s-a întâlnit joi, la Chişinău, cu preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Discuţiile au vizat relaţiile dintre cele două ţări, parcursul european al Republicii Moldova, securitatea energetică, dar şi ameninţările la adresa securităţii regionale. După întrevedere, şeful statului român a transmis că România şi Republica Moldova au o legătură strânsă, construită pe elemente comune de istorie, limbă şi cultură.

Preşedintele a arătat că discuţiile de la Chişinău au avut loc în contextul Zilei Independenţei Republicii Moldova. El i-a transmis Maiei Sandu felicitări şi a adresat cetăţenilor Republicii Moldova urări de pace, prosperitate şi securitate.

„Am avut astăzi la Chişinău consultări cu doamna Preşedinte Maia Sandu, pe priorităţile agendei bilaterale şi pe temele de actualitate la nivel european şi internaţional. Am adresat, cu acest prilej, felicitări doamnei Preşedinte Maia Sandu şi cetăţenilor Republicii Moldova cu ocazia Zilei Independenţei, alături de urări de pace, prosperitate şi securitate, în interiorul familiei europene”, a scris preşedintele pe Facebook.

Nicuşor Dan a evidenţiat legăturile dintre România şi Republica Moldova şi caracterul apropiat al relaţiei dintre cele două state.

„Este o dovadă în plus a apropierii dintre România şi Republica Moldova şi a relaţiei noastre speciale, bazate pe comunitatea de istorie, limbă, cultură şi tradiţii”.

În cadrul întâlnirii, cei doi oficiali au discutat şi despre parcursul european al Republicii Moldova. Nicuşor Dan a apreciat progresele realizate până în prezent şi a susţinut continuarea reformelor necesare pentru integrarea în Uniunea Europeană.

„Am adresat cuvinte de încurajare Republicii Moldova pentru progresele realizate în procesul de integrare europeană, care au dovedit o dată în plus o mobilizare politică, administrativă şi civică exemplară pentru a implementa legislaţia europeană şi reformele necesare. Reformele trebuie continuate în ritm susţinut, pe toate palierele, iar România va rămâne aproape, oferind expertiză tehnică şi sprijin diplomatic pentru ca procesul de integrare europeană să avanseze într-un ritm accelerat”, a transmis preşedintele.

România îşi propune să continue sprijinul acordat Chişinăului atât prin expertiză tehnică, cât şi prin susţinere diplomatică, astfel încât procesul de aderare la Uniunea Europeană să avanseze.

Securitatea energetică şi proiectele de interconectare s-au aflat, de asemenea, pe agenda discuţiilor. România şi Republica Moldova urmăresc dezvoltarea cooperării în acest domeniu şi continuarea proiectelor comune.

„Avem un angajament comun ferm de a continua în mod susţinut eforturile pe acest palier”, a menţionat el.

Cooperarea energetică dintre cele două ţări reprezintă unul dintre domeniile importante ale relaţiei bilaterale, în special în contextul preocupărilor privind securitatea regională.

Discuţiile de la Chişinău au inclus şi teme referitoare la rezilienţă, dezinformare şi ameninţări hibride. Nicuşor Dan a menţionat şi presiunile exercitate de Rusia asupra Republicii Moldova şi a României.

„Am abordat astăzi şi temele rezilienţei, combaterii dezinformării şi ameninţărilor hibride, precum şi necesitatea de a contracara presiunile venite din partea Rusiei. Dintre acestea, încălcarea spaţiului aerian de către drone ruseşti reprezintă o provocare constantă pentru autorităţile noastre şi vom aprofunda cooperarea noastră pe acest palier”, spune şeful statului.