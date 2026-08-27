Paolo Zampolli, mesaj direct pentru Nicușor Dan din partea lui Donald Trump. Ce i-a transmis liderul american
- Mădălina Sfrijan
- 27 august 2026, 16:58
Paolo Zampolli, Trimisul Special al Președintelui SUA pentru Parteneriate Globale, l-a sunat pe președintele Nicușor Dan în timpul conferinței de prezentare a proiectului Parcului prieteniei româno-americane Donald Trump, organizată în Parcul Tudor Arghezi. Reprezentantul american i-a transmis liderului de la București un mesaj din partea președintelui Donald Trump.
Paolo Zampolli a încercat să ia legătura cu Nicușor Dan
În timpul conferinței, Paolo Zampolli a spus că încearcă să ia legătura cu un prieten, însă acesta este foarte ocupat. La scurt timp, reprezentantul SUA a fost sunat înapoi de Nicușor Dan, care se află în Republica Moldova.
În convorbirea telefonică, Zampolli i-a spus președintelui României că se află în Parcul Tudor Arghezi, acolo unde era prezentat proiectul Parcului prieteniei româno-americane Donald Trump.
Donald Trump i-a transmis mulțumiri lui Nicușor Dan
Paolo Zampolli i-a transmis lui Nicușor Dan că Donald Trump i-a cerut să îi mulțumească personal pentru proiectul parcului și pentru implicarea României în realizarea acestuia.
„Vreau să vă spun că preşedintele Trump mi-a cerut ca personal să vă transmit mulţumiri şi oamenilor din România. Proiectul pe care l-am creat împreună este frumos. Ştiu că sunteţi plecat, dar vă mulţumesc”, i-a spus Paolo Zampolli președintelui României.
Nicușor Dan i-a răspuns că se află la Ambasada României din Chișinău și l-a întrebat pe reprezentantul american dacă a văzut parcul.
Cei doi au vorbit despre o vizită în parc
Discuția a continuat cu o invitație pentru o vizită împreună în parc, după revenirea președintelui în România. Zampolli a vorbit și despre întâlnirea pe care cei doi urmează să o aibă la New York.
„Când revenim la România, vom merge împreună ( la parc, nr) şi aştept să vă văd peste câteva zile, în New York”, a mai spus reprezentantul SUA, Nicuşor Dan răspunzând că aşteaptă să se întâlnească în SUA.
Nicușor Dan va merge la New York în septembrie
Președintele Nicușor Dan va participa în luna septembrie la lucrările celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Evenimentul se va desfășura la New York, unde șeful statului român urmează să aibă întâlniri cu reprezentanți ai administrației americane.