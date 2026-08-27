Paolo Zampolli, Trimisul Special al Președintelui SUA pentru Parteneriate Globale, l-a sunat pe președintele Nicușor Dan în timpul conferinței de prezentare a proiectului Parcului prieteniei româno-americane Donald Trump, organizată în Parcul Tudor Arghezi. Reprezentantul american i-a transmis liderului de la București un mesaj din partea președintelui Donald Trump.

În timpul conferinței, Paolo Zampolli a spus că încearcă să ia legătura cu un prieten, însă acesta este foarte ocupat. La scurt timp, reprezentantul SUA a fost sunat înapoi de Nicușor Dan, care se află în Republica Moldova.

În convorbirea telefonică, Zampolli i-a spus președintelui României că se află în Parcul Tudor Arghezi, acolo unde era prezentat proiectul Parcului prieteniei româno-americane Donald Trump.

Paolo Zampolli i-a transmis lui Nicușor Dan că Donald Trump i-a cerut să îi mulțumească personal pentru proiectul parcului și pentru implicarea României în realizarea acestuia.

„Vreau să vă spun că preşedintele Trump mi-a cerut ca personal să vă transmit mulţumiri şi oamenilor din România. Proiectul pe care l-am creat împreună este frumos. Ştiu că sunteţi plecat, dar vă mulţumesc”, i-a spus Paolo Zampolli președintelui României.

Nicușor Dan i-a răspuns că se află la Ambasada României din Chișinău și l-a întrebat pe reprezentantul american dacă a văzut parcul.

Discuția a continuat cu o invitație pentru o vizită împreună în parc, după revenirea președintelui în România. Zampolli a vorbit și despre întâlnirea pe care cei doi urmează să o aibă la New York.

„Când revenim la România, vom merge împreună ( la parc, nr) şi aştept să vă văd peste câteva zile, în New York”, a mai spus reprezentantul SUA, Nicuşor Dan răspunzând că aşteaptă să se întâlnească în SUA.

Președintele Nicușor Dan va participa în luna septembrie la lucrările celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Evenimentul se va desfășura la New York, unde șeful statului român urmează să aibă întâlniri cu reprezentanți ai administrației americane.