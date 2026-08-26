Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, va merge joi, 27 august, pe șantierul extinderii Parcului Tudor Arghezi, unde administrația locală dezvoltă un nou spațiu verde de aproape patru hectare. Vizita este programată de la ora 12:45 și va avea loc în prezența lui Paolo Zampolli, Trimisul Special al Președintelui SUA pentru Parteneriate Globale, arată reprezentanții Primăriei. Proiectul prevede amenajarea unui spațiu verde mai generos, care va include noi suprafețe plantate, zone dedicate copiilor și familiilor, precum și elemente inspirate din Statele Unite ale Americii. Noul parc va purta denumirea „Parcul Prieteniei Româno-Americane Donald Trump”.

Administrația Sectorului 4 pregătește extinderea Parcului Tudor Arghezi prin amenajarea unei suprafețe de aproximativ 42.000 de metri pătrați. Proiectul urmărește să ofere comunității un nou spațiu pentru recreere, dar și să marcheze relația dintre România și SUA.

În timpul vizitei de joi vor fi prezentate stadiul lucrărilor și planurile pentru viitorul parc. Amenajarea va include zone tematice inspirate de repere americane, suprafețe verzi și spații dedicate copiilor și familiilor.

Paolo Zampolli și-a exprimat sprijinul pentru acest proiect. Trimisul special al președintelui SUA a distribuit pe rețelele sociale un videoclip în care apar elemente 3D ale viitorului parc și l-a etichetat pe Daniel Băluță.

Oficialul american a transmis și un mesaj legat de revenirea sa în România.

„Onorat să fiu din nou în România”, a notat Paolo Zampolli pe Instagram.

Vizita lui Paolo Zampolli are loc după discuțiile din luna iulie despre evoluția proiectului. La acel moment, planurile pentru Parcul Prieteniei Româno-Americane „Donald Trump” erau finalizate, iar lucrările urmau să înceapă la sfârșitul lunii august sau la începutul lunii septembrie.

Noul parc este proiectat pe o suprafață de aproximativ 42.000 de metri pătrați. Spațiul va avea și rolul de a celebra Ziua Națională a Statelor Unite și de a simboliza legăturile dintre România și SUA.

Paolo Zampolli a prezentat proiectul ca pe o promisiune respectată și i-a mulțumit ambasadorului SUA în România, Darril Nirenberg, pentru sprijinul acordat.

Relația dintre administrația Sectorului 4 și Paolo Zampolli s-a consolidat în urma unei întâlniri desfășurate în luna aprilie. Trimisul special al președintelui Donald Trump s-a întâlnit atunci cu Daniel Băluță pentru discuții despre proiectele de dezvoltare și investițiile strategice din sector.

Printre temele discutate s-au aflat extinderea rețelei de metrou și refacerea Planșeului Unirii.

„Am avut onoarea de a mă întâlni, zilele trecute, cu ambasadorul Paolo Zampolli, trimisul special al Statelor Unite pentru parteneriate globale. Discuțiile noastre au vizat Sectorul 4 și investițiile strategice pe care le facem pentru dezvoltarea Bucureștiului, precum extinderea rețelei de metrou și refacerea Planșeului Unirii”, spunea Daniel Băluță.