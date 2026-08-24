Paolo Zampolli, trimisul special al președintelui SUA, și-a exprimat sprijinul pentru proiectul Parcului Prieteniei Româno-Americane „Donald Trump” din Sectorul 4. Oficialul american a distribuit pe contul său de Instagram un videoclip care prezintă elemente 3D ale viitorului spațiu verde.

În postarea sa, Paolo Zampolli l-a etichetat pe Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, și a transmis că se bucură să revină în România.

„Onorat să fiu din nou în România”, a notat Paolo Zampolli pe Instagram.

Mesajul lui Paolo Zampolli vine după ce, în luna iulie, oficialul american a vorbit despre evoluția proiectului prezentat de Daniel Băluță. Planurile pentru Parcul Prieteniei Româno-Americane „Donald Trump” erau atunci finalizate, iar începerea lucrărilor era programată pentru sfârșitul lunii august sau începutul lunii septembrie.

Viitorul parc este gândit pe o suprafață de aproximativ 42.000 de metri pătrați. Spațiul urmează să celebreze Ziua Națională a Statelor Unite și să marcheze relația dintre România și SUA.

Paolo Zampolli a descris proiectul drept o promisiune respectată și i-a mulțumit ambasadorului SUA în România, Darril Nirenberg, pentru sprijinul acordat.

Relația dintre Paolo Zampolli și administrația Sectorului 4 a fost consolidată în urma unei întâlniri desfășurate în luna aprilie. Atunci, trimisul special al președintelui Donald Trump s-a întâlnit cu Daniel Băluță pentru discuții despre proiectele de dezvoltare și investițiile strategice din sector.

Printre temele abordate s-au aflat extinderea rețelei de metrou și refacerea Planșeului Unirii.

„Am avut onoarea de a mă întâlni, zilele trecute, cu ambasadorul Paolo Zampolli, trimisul special al Statelor Unite pentru parteneriate globale. Discuțiile noastre au vizat Sectorul 4 și investițiile strategice pe care le facem pentru dezvoltarea Bucureștiului, precum extinderea rețelei de metrou și refacerea Planșeului Unirii”, spunea Daniel Băluță.