Parcul „Donald Trump” din Sectorul 4 prinde contur. Proiectul, lăudat de trimisul special al președintelui SUA
- Mădălina Sfrijan
- 24 august 2026, 18:02
Paolo Zampolli, trimisul special al președintelui SUA, și-a exprimat sprijinul pentru proiectul Parcului Prieteniei Româno-Americane „Donald Trump” din Sectorul 4. Oficialul american a distribuit pe contul său de Instagram un videoclip care prezintă elemente 3D ale viitorului spațiu verde.
Parcul „Donald Trump” din București, în atenția trimisului special al președintelui SUA
În postarea sa, Paolo Zampolli l-a etichetat pe Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, și a transmis că se bucură să revină în România.
„Onorat să fiu din nou în România”, a notat Paolo Zampolli pe Instagram.
Proiectul parcului a intrat într-o nouă etapă
Mesajul lui Paolo Zampolli vine după ce, în luna iulie, oficialul american a vorbit despre evoluția proiectului prezentat de Daniel Băluță. Planurile pentru Parcul Prieteniei Româno-Americane „Donald Trump” erau atunci finalizate, iar începerea lucrărilor era programată pentru sfârșitul lunii august sau începutul lunii septembrie.
Viitorul parc este gândit pe o suprafață de aproximativ 42.000 de metri pătrați. Spațiul urmează să celebreze Ziua Națională a Statelor Unite și să marcheze relația dintre România și SUA.
Paolo Zampolli a descris proiectul drept o promisiune respectată și i-a mulțumit ambasadorului SUA în România, Darril Nirenberg, pentru sprijinul acordat.
Daniel Băluță și Paolo Zampolli, discuții despre investițiile din Sectorul 4
Relația dintre Paolo Zampolli și administrația Sectorului 4 a fost consolidată în urma unei întâlniri desfășurate în luna aprilie. Atunci, trimisul special al președintelui Donald Trump s-a întâlnit cu Daniel Băluță pentru discuții despre proiectele de dezvoltare și investițiile strategice din sector.
Printre temele abordate s-au aflat extinderea rețelei de metrou și refacerea Planșeului Unirii.
„Am avut onoarea de a mă întâlni, zilele trecute, cu ambasadorul Paolo Zampolli, trimisul special al Statelor Unite pentru parteneriate globale. Discuțiile noastre au vizat Sectorul 4 și investițiile strategice pe care le facem pentru dezvoltarea Bucureștiului, precum extinderea rețelei de metrou și refacerea Planșeului Unirii”, spunea Daniel Băluță.