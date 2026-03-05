Băluță îl acuză pe Ciucu că „luptă cu toate puterile pentru a-i jefui pe bucureșteni”

Președintele PSD București, Daniel Băluță, l-a acuzat pe fostul său contracandidat, actualul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, că nu dorește, de fapt, reducerea anvelopei salariale din București. „Pentru baronul Ciucu și armata lui de drone kamikaze, însă, nu contează nimic. Vor bani cu orice preț”, se arată într-un comunicat al PSD București, postat pe Facebook.

Primarul Sectorului 4 a afirmat că nu există o reformă și „nicio altă preocupare concretă de a reduce anvelopa salarială de la 15 milioane de euro pe lună la 5 milioane de euro”.

„Investiții nu există. Pasajul de la Petricani, Prelungirea Ghencea, Inelul Median, punerea în siguranță a pasajelor Obor și Lujerului, toate s-au topit în ceața campaniei electorale, în timp ce baronul Ciucu și armata lui de drone kamikaze luptă cu toate puterile pentru a-i jefui pe bucureșteni”, a spus acesta.

Băluță a declarat că, nici după o lună, primarul general și aparatul acestuia nu și-au îndeplinit obligațiile legale, „anume acelea de a redacta, în termen de 3 zile, așa cum prevede Codul administrativ, rapoartele de specialitate, dorind cu tot dinadinsul să perpetueze jaful, bătaia de joc și umilința la care sunt supuși sutele de mii de oameni care au primit apă călâie și au avut caloriferele înghețate în această iarnă”.

„Pentru baronul Ciucu și armata lui de drone kamikaze, însă, nu contează nimic. Vor bani cu orice preț. Nu există cinste, nu există onoare, iar în atare condiții îi asigur pe bucureșteni că vom folosi toate mijloacele necesare pentru a face dreptate, astfel încât oamenii să nu plătească ceea ce nu au primit”, a afirmat președintele PSD București.

În acest context, primarul Sectorului 4 a anunțat că grupul consilierilor generali ai PSD nu va participa la ședința Consiliului General al Municipiului București programată pentru 6 martie, ca formă de protest față de conduita „iresponsabilă a primarului general”. Totodată, el a făcut apel la celelalte forțe politice să se alăture acestui demers.

„Ca forță politică responsabilă, Partidul Social Democrat va introduce pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a CGMB de marți, 10 martie a.c., convocată de către consilierii generali ai PSD și PUSL, toate proiectele necesare funcționării Primăriei Municipiului București, alături de cele pe care deja le-a depus”, a afirmat acesta.

Băluță a adăugat: „Nu vom bloca niciodată funcționarea Bucureștiului. Ba mai mult decât atât, vom veni în permanență cu proiecte menite să facă viața oamenilor mai bună. Și nu ne vom lăsa intimidați de cei care astăzi îi batjocoresc pe români”.

Printre proiectele pe care grupul consilierilor PSD din Consiliul General al Municipiului București le va propune spre aprobare în ședința extraordinară convocată pentru 10 martie se numără:

proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului raporturilor contractuale pentru locuințele convenabile aflate în administrarea entităților juridice ce funcționează în baza hotărârilor Consiliului General al Municipiului București, a contractului-cadru de închiriere a locuințelor convenabile și a tarifelor în lei/mp;

proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 426/2018 privind reglementarea raporturilor contractuale referitoare la spațiile cu altă destinație decât aceea de locuințe aflate în administrarea Municipiului București;

proiect de hotărâre pentru aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Ștefan”, aflat în administrarea municipalității prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

proiect de hotărâre pentru aprobarea structurii organizatorice a Centrului de Evaluare și Tratament al Toxicodependențelor pentru Tineri „Sf. Stelian”, aflat în administrarea municipalității prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București;