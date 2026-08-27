În drumul său către Chișinău, șeful statului a efectuat o oprire în orașul Cahul, un punct de referință pentru identitatea și cultura românească de peste Prut. Președintele Nicușor Dan a evidențiat importanța istorică a localității și modul în care comunitatea locală menține legăturile cu România.

„În drum spre Chişinău, am făcut o oprire pentru a vizita oraşul Cahul, reper important al identităţii, culturii şi spiritului românesc din Republica Moldova. Mi-a făcut plăcere să descopăr un oraş cu o istorie bogată, cu oameni harnici, cu o comunitate care a ştiut să păstreze şi să transmită mai departe valorile pe care le impartasim”, a scris preşedintele Administrația Prezidențială pe contul de Facebook.

Legăturile dintre cele două maluri ale Prutului se reflectă în inițiative concrete din domeniul educației, culturii și economiei. Pe lângă parteneriatele dintre comunitățile locale, colaborarea se traduce prin investiții directe ale statului român în infrastructura educațională și culturală din regiune.

„De aceea, România a contribuit cu fonduri la construcţia unui nou sediu pentru Teatrul ,,Bogdan Petriceicu Haşdeu’’ şi pentru modernizarea unui cămin al Universităţii din Cahul”, spune Nicuşor Dan.

Consolidarea relațiilor dintre România și Republica Moldova depinde de implicarea constantă a actorilor locali. Șeful statului a subliniat rolul pe care îl au reprezentanții administrației, mediul academic, antreprenorii și tinerii în dezvoltarea orașului și în menținerea unui dialog strâns între cele două țări.

Vizita liderului de la Cotroceni include întâlniri cu președinta Maia Sandu, participarea la parada militară de la Chișinău și o reuniune trilaterală la care va lua parte și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

La ora 16.45, Nicușor Dan și Maia Sandu vor participa la parada militară organizată în Piața Marii Adunări Naționale cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova.