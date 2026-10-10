Șapte sicrie antice care conțineau rămășițe umane - inclusiv ale unui copil mic - au fost descoperite în mod misterios lângă reședința guvernatorului din Dakota de Nord de arheologi, au confirmat oficialii statului, citați de The New York Post.

Sicriele și o cutie de lemn goală au fost găsite în timp ce antreprenorii efectuau modernizări de securitate la proprietatea Bismarck și au dus la un proces de excavare de luni de zile, potrivit Biroului de Management și Buget al statului.

Rămășițele par a fi ale a două femei, doi bărbați, doi băieți adolescenți și un copil mic.

Descoperirea șocantă a fost făcută în zona a ceea ce a fost primul cimitir al orașului Bismarck între 1873 și 1877, dar multe dintre acele înmormântări au fost reînhumate ulterior în cimitirul St. Mary și în cimitirul Fairview din apropiere, în anii 1880, potrivit Bismarck Monitor.

„În anii 1880, credeau că i-au exhumat pe toți”, a declarat Kara Haff, purtătoarea de cuvânt a Societății Istorice de Stat din Dakota de Nord, pentru The Bismarck Tribune.

„Există un articol care spune «i-am mutat pe toți, cu excepția a doi, și ne așteptăm ca lucrările să fie finalizate în următoarea săptămână».”

Brandon Solberg, directorul departamentului de management al facilităților de la OMB, a declarat că arheologii și-au finalizat munca de teren pe 14 septembrie și au semnalat peste 80 de domenii de interes.

Echipa de cercetare a început de atunci să catalogheze descoperirile și se așteaptă să finalizeze analiza la începutul anului viitor, a spus Solberg.

Între timp, oficialii colaborează cu o casă funerară locală pentru a gestiona rămășițele înainte de a fi reînhumate într-un alt cimitir în primăvară, a relatat Monitorul.

Rămășițele au fost găsite după ce legislatorii statului au aprobat modernizări de securitate în valoare de 2,35 milioane de dolari la reședința guvernatorului - locuința guvernatorului Kelly Armstrong - inclusiv extinderea gardului și a aleii de acces.

Oficialii au estimat că lucrările arheologice au costat încă 155.000 de dolari.