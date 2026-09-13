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O descoperire rară oferă indicii despre mersul unui T-Rex adult. Urmele au rezistat milioane de ani

O descoperire rară oferă indicii despre mersul unui T-Rex adult. Urmele au rezistat milioane de aniTyrannosaurus. Sursa foto: Wikipedia
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Din cuprinsul articolului

O descoperire făcută în Dakota de Nord le oferă oamenilor de știință o imagine rară asupra modului în care se deplasa un Tyrannosaurus rex adult. Patru amprente fosilizate, întinse pe aproximativ șapte metri, indică trecerea unui prădător de mari dimensiuni prin regiune, cu puțin timp înainte de dispariția dinozaurilor, potrivit GreekReporter.

Urmele de pași au fost descoperite în formațiunea Hell Creek

Paleontologii au identificat ceea ce consideră a fi prima urmă continuă de pași atribuită unui Tyrannosaurus rex adult. Descoperirea a avut loc în 2025, în formațiunea Hell Creek, în apropiere de Marmarth, Dakota de Nord, pe un teren administrat de Serviciul Forestier al Statelor Unite.

Cele patru amprente s-au păstrat pe o distanță de aproximativ șapte metri și datează de acum 66,5 milioane de ani. Studiul coordonat de Peter L. Falkingham, de la Liverpool John Moores University, a fost publicat în revista Journal of Vertebrate Paleontology.

Cea mai mare amprentă măsoară aproape un metru

Cea mai bine conservată urmă are puțin peste 96 de centimetri lungime și aproximativ 80 de centimetri lățime. Deși eroziunea și fisurile au afectat suprafața rocii, forma celor trei degete ale dinozaurului poate fi încă observată.

Dimensiunile și aspectul amprentelor indică un teropod de mari dimensiuni, iar Tyrannosaurus rex este considerat cel mai probabil autor al acestora. Cercetătorii își bazează concluzia și pe faptul că fosile ale acestei specii au fost descoperite în mod repetat în aceeași regiune.

Urmele nu oferă însă informații suplimentare importante despre anatomia dinozaurului. Eroziunea a distrus o parte semnificativă a detaliilor fine care ar fi putut ajuta la o analiză mai amplă.

Gresia a protejat urmele timp de milioane de ani

Amprentele s-au păstrat în straturi de gresie care s-au întărit treptat după ce apa subterană bogată în minerale a cimentat sedimentele. Roca a protejat urmele, în timp ce materialul mai moale din jur s-a erodat de-a lungul timpului.

Această combinație de condiții geologice a făcut posibilă conservarea unei dovezi directe a deplasării unui dinozaur care a trăit în perioada Cretacicului târziu.

T-Rex-ul se deplasa cu cel mult 7,2 kilometri pe oră

Distanța dintre amprente le-a permis cercetătorilor să estimeze viteza de deplasare a animalului. Potrivit analizei, dinozaurul se deplasa cu aproximativ 1,5–2 metri pe secundă, ceea ce înseamnă între 5,5 și 7,2 kilometri pe oră.

Ritmul este considerat unul obișnuit pentru un animal de asemenea dimensiuni și este comparabil cu vitezele estimate pe baza altor urme lăsate de teropode mari.

Descoperirea din Dakota de Nord este cu atât mai importantă cu cât alte urme atribuite unor tiranozauri, găsite în Canada și Wyoming, au aproximativ jumătate din dimensiune. Acestea ar putea proveni de la exemplare mai tinere sau de la rude mai mici ale Tyrannosaurus rex.

Urmele datează de dinaintea dispariției dinozaurilor

Straturile de rocă indică faptul că dinozaurul a trecut prin zonă cu aproximativ 66,5 milioane de ani în urmă. Din punct de vedere cronologic, momentul se apropie de extincția în masă care a dus la dispariția dinozaurilor non-aviari.

Pentru paleontologi, valoarea descoperirii constă în faptul că amprentele surprind direct deplasarea unui T-Rex adult, nu doar caracteristicile sale anatomice deduse din fosile.

Cercetările suplimentare la fața locului ar putea fi dificile, deoarece zona este acoperită de un strat gros de rocă. Din acest motiv, cele patru amprente ar putea rămâne printre puținele dovezi care permit oamenilor de știință să observe felul în care se deplasa un T-Rex adult în urmă cu zeci de milioane de ani.

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