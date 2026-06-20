Două nume importante din familii politice cunoscute din Statele Unite au fost eliminate din cursa pentru funcția de guvernator al statului Maine, în urma alegerilor primare desfășurate în sistemul de vot preferențial utilizat de acest stat, potrivit New York Post.

Republicanul Jonathan Bush, nepot al fostului președinte George H.W. Bush și văr al fostului președinte George W. Bush, a fost eliminat după a șasea rundă de numărare a voturilor.

În tabăra democrată, Angus King III, fiul senatorului Angus King, a părăsit competiția încă din prima rundă de redistribuire a preferințelor electorale.

În urma validării rezultatelor de către Biroul Secretarului de Stat din Maine, democrata Hannah Pingree și republicanul Bobby Charles se vor confrunta în alegerile generale din această toamnă pentru a-i succeda actualei guvernatoare Janet Mills, care nu mai poate candida din cauza limitelor de mandat.

Hannah Pingree, fostă președintă a Camerei Reprezentanților din Maine și fiica congresmenei democrate Chellie Pingree, a câștigat nominalizarea Partidului Democrat.

De cealaltă parte, Bobby Charles, fost adjunct al secretarului de stat al SUA în administrația președintelui George W. Bush, a obținut nominalizarea republicană.

Rezultatul marchează un eșec pentru două familii cu o prezență îndelungată în politica americană, într-un stat care utilizează unul dintre cele mai complexe sisteme electorale din țară.

Deși provine din una dintre cele mai influente familii politice americane, Jonathan Bush și-a construit campania în jurul imaginii de candidat din afara sistemului politic.

Antreprenorul este cunoscut în principal ca fondator al companiei de software medical Athenahealth. El a părăsit conducerea firmei în 2018, după presiuni exercitate de un investitor activist care acumulase o participație importantă în companie.

Campania sa a fost însă afectată și de controverse mai vechi, inclusiv acuzații formulate de fosta soție și apariția unor înregistrări video în care făcea remarci considerate ofensatoare la adresa unei colege.

Eliminarea sa în alegerile primare înseamnă că familia Bush continuă să nu mai dețină funcții publice importante la nivel federal sau statal. Ultimul membru al familiei care a ocupat o funcție aleasă a fost George P. Bush, care și-a încheiat mandatul de comisar funciar al statului Texas în 2023.

În tabăra democrată, Angus King III a încercat să urmeze traseul politic al tatălui său, unul dintre cei mai cunoscuți politicieni din Maine.

Angus King a fost guvernator al statului între 1995 și 2003, iar din 2013 reprezintă Maine în Senatul SUA. Deși este înregistrat oficial ca independent, el votează de regulă alături de democrați.

Fiul său a lucrat anterior în administrația președintelui Bill Clinton, după care s-a întors în Maine și a fondat compania energetică Peaks Renewables. El a părăsit afacerea anul trecut pentru a intra în cursa pentru funcția de guvernator.

Cu toate acestea, Angus King III nu a reușit să obțină suficient sprijin electoral și a fost eliminat încă din prima etapă a redistribuirii voturilor.

Maine utilizează votul preferențial (ranked-choice voting) după aprobarea acestui sistem prin referendum în 2016.

Alegătorii pot ordona candidații în funcție de preferințe. Dacă niciun candidat nu depășește pragul de 50% din voturi în primul tur, candidatul clasat pe ultimul loc este eliminat, iar voturile sale sunt redistribuite conform opțiunilor secundare exprimate de alegători.

Procesul continuă în mai multe runde până când unul dintre candidați obține majoritatea voturilor valabil exprimate.