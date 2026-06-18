Președintele Donald Trump a provocat o nouă confruntare cu republicanii din Senatul SUA după ce a blocat avansarea unui proiect important de securitate națională, accentuând tensiunile din interiorul Partidului Republican cu mai puțin de cinci luni înaintea alegerilor legislative din noiembrie, potrivit agenției Reuters.

Decizia a venit în contextul în care Trump încearcă să își protejeze aliatul Bill Pulte, desemnat șef interimar al serviciilor de informații.

Intervenția președintelui a determinat Comisia pentru Informații a Senatului să amâne audierea lui Jay Clayton, procuror federal și candidatul oficial al administrației pentru conducerea permanentă a comunității de informații.

Situația este considerată importantă pentru că afectează atât agenda legislativă a Casei Albe, cât și relațiile dintre Donald Trump și senatorii republicani.

Mai mulți senatori republicani și-au exprimat nemulțumirea față de decizia președintelui.

Senatorul republican Thom Tillis a declarat că Trump „a făcut o greșeală colosală”, apreciind că măsura afectează capacitatea Senatului de a adopta proiectele legislative pe care administrația le susține.

Nu este primul episod care provoacă fricțiuni între Casa Albă și liderii republicani din Congres. În luna precedentă, anunțul lui Trump privind crearea unui fond de 1,8 miliarde de dolari destinat compensării unor aliați politici care susțin că au fost vizați pe nedrept de autoritățile federale a blocat temporar un proiect de lege de 70 de miliarde de dolari destinat finanțării măsurilor de combatere a imigrației ilegale.

În ultimele săptămâni, liderii republicani din Senat au început să se opună unor dintre solicitările președintelui.

Printre acestea se numără includerea proiectului SAVE America Act într-o serie de pachete legislative. Inițiativa, care prevede reguli electorale mai stricte și cerințe suplimentare privind identificarea alegătorilor, este contestată puternic de democrați.

Liderul majorității republicane din Senat, senatorul John Thune, a afirmat că obiectivul principal rămâne adoptarea legislației privind supravegherea și securitatea națională, sugerând că adăugarea altor măsuri controversate ar putea compromite întregul proces legislativ.

Numirea lui Bill Pulte în funcția de șef interimar al serviciilor de informații a generat critici atât din partea democraților, cât și a unor republicani.

Oponenții susțin că acesta nu are experiență relevantă în domeniul securității naționale. În plus, democrații au refuzat să sprijine prelungirea Secțiunii 702 din Legea privind Supravegherea Informațiilor Externe (FISA), invocând temeri că noul șef interimar ar putea utiliza funcția în scopuri politice.

Trump a insistat totodată ca legislația FISA să fie legată de adoptarea SAVE America Act, ceea ce a amplificat opoziția din Congres.

Analiști politici consideră că divergențele dintre Trump și republicanii din Senat devin mai vizibile pe măsură ce se apropie alegerile legislative.

Mai mulți senatori republicani se confruntă cu curse electorale dificile și încearcă să își protejeze pozițiile într-un context în care unele inițiative economice și comerciale ale administrației au fost criticate pentru impactul asupra costului vieții.

Senatorul John Cornyn, care a pierdut recent alegerile primare în fața unui candidat susținut de Trump, a declarat că relațiile dintre președinte și o parte a republicanilor au devenit tot mai „tranzacționale”, în detrimentul încrederii reciproce.

Potrivit sondajelor Reuters/Ipsos, rata de aprobare a lui Donald Trump a scăzut de la aproximativ 47% la începutul celui de-al doilea mandat la 36% în luna iunie. Nivelul este apropiat de minimul înregistrat în primul său mandat.

În același timp, liderul republican John Thune a primit sprijin din partea unor colegi republicani și chiar a unor senatori democrați pentru poziția sa de apărare a independenței Senatului.

Întrebat despre relația sa cu președintele, Thune a răspuns scurt că aceasta este „bună”, adăugând că „președintele are propriile sale opinii și ia propriile sale decizii”.