Rata șomajului din România a ajuns la 6,8% în trimestrul al doilea din 2026, în creștere cu 0,3 puncte procentuale față de primele trei luni ale anului, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS).

Cea mai ridicată rată a șomajului, de 29,9%, a fost înregistrată în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani.

Diferențe importante se observă și în funcție de sex și mediul de rezidență. În cazul femeilor, rata șomajului a fost de 7%, comparativ cu 6,6% în rândul bărbaților. Ecartsul este și mai pronunțat între mediul rural și cel urban: 10,1% dintre persoanele active din mediul rural erau șomere, față de 4% în orașe.

În perioada aprilie-iunie 2026, populația activă a României era estimată la 8,22 milioane de persoane. Dintre acestea, 7,67 milioane aveau un loc de muncă, în timp ce aproximativ 558.100 de persoane erau șomere.

În același timp, rata de ocupare a populației cu vârste între 15 și 64 de ani a crescut ușor, până la 62,7%, cu 0,1 puncte procentuale peste nivelul din trimestrul precedent. Pentru grupa de vârstă 20-64 de ani, rata de ocupare a fost de 68,8%, de asemenea în creștere față de primul trimestru.

Și în cazul ratei de ocupare se mențin diferențe semnificative între categorii. Bărbații au avut o rată de ocupare de 70,9%, în timp ce în rândul femeilor aceasta s-a situat la 54,3%. În funcție de mediul de rezidență, rata de ocupare a ajuns la 69% în orașe, comparativ cu 56,1% în mediul rural.

Situația tinerilor rămâne însă cea mai problematică. În trimestrul al doilea, doar 15,3% dintre persoanele cu vârste între 15 și 24 de ani aveau un loc de muncă, în timp ce aproape trei din zece tineri activi erau șomeri.

Datele INS evidențiază astfel o piață a muncii în care ocuparea continuă să crească ușor, dar șomajul avansează, iar diferențele dintre tineri, femei și persoane din mediul rural rămân considerabile.