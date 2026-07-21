Rachete pentru sisteme Patriot la jumătate de preț

Lockheed Martin a prezentat luni un nou interceptor destinat sistemului de apărare antiaeriană Patriot, într-un moment în care conflictele recente au crescut presiunea asupra stocurilor occidentale de rachete şi au accelerat căutarea unor soluţii mai accesibile pentru combaterea ameninţărilor aeriene, relatează Reuters.

Noua rachetă, denumită PAC-3 ACE (Adapted Capability Effector), ar urma să coste mai puţin de jumătate din preţul actualului interceptor PAC-3 MSE, al cărui cost este estimat la 4 milioane de dolari pe unitate. Lockheed Martin susţine că noua soluţie ar putea fi produsă şi livrată într-un timp mai scurt.

Producătorul american intenţionează să dezvolte şi să fabrice PAC-3 ACE împreună cu parteneri industriali din Statele Unite şi Europa. Producţia iniţială ar putea începe în 2028, după ce anterior compania estimase că dezvoltarea ar necesita 36 de luni.

„Forţele armate americane şi aliaţii lor au nevoie de o soluţie testată în luptă şi viabilă din punct de vedere economic”, a declarat directorul general al Lockheed Martin, Tim Cahill, subliniind rolul proiectului în consolidarea apărării transatlantice.

Noua rachetă este destinată unor categorii variate de ţinte. „ACE este concepută pentru a urmări ţinte cu motor cu combustie internă, adică aeronave şi rachete de croazieră, rachete balistice cu rază scurtă de acţiune, precum şi un fel de rachete balistice cu rază intermediară de acţiune”, a spus Cahill. „Această rachetă nu este concepută pentru a urmări drone”, a precizat el.

Anunţul a fost făcut la Salonul Aeronautic de la Farnborough, în Marea Britanie, la scurt timp după ce mai multe state europene au anunţat exerciţii şi iniţiative comune în cadrul unei noi coaliţii defensive împotriva rachetelor balistice. Proiectul reuneşte în special Franţa, Germania, Norvegia, Suedia, Italia, Regatul Unit şi Ucraina şi se bazează pe experienţa acumulată de Kiev şi industria sa de apărare în timpul războiului cu Rusia.

În cadrul programului antibalistic Freya, compania ucraineană Fire Point dezvoltă interceptorul FP-7.x. Costul său este estimat la 700.000 de dolari pe unitate, iar sistemul este prezentat drept o alternativă la sistemele Patriot sau la sistemul franco-italian Aster.

Stocurile americane de interceptori sunt supuse unei presiuni tot mai mari. Potrivit centrului de reflecţie american FPRI, fabricarea unei rachete PAC-3 MSE durează 24 de luni, în timp ce producerea motorului acesteia necesită 30 de luni.

PAC-3 ACE ar putea deveni astfel şi o soluţie pentru problemele de capacitate ale industriei occidentale de apărare. Lockheed Martin caută în acelaşi timp să profite de creşterea cheltuielilor militare europene, în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Compania încearcă însă să răspundă şi presiunii politice din Europa, unde guvernele vor să reducă dependenţa de furnizorii americani şi să dezvolte producţia locală. „Intenţia mea este să introduc o capacitate şi să o transform rapid, de exemplu, într-o rachetă realizată în întregime din componente europene. Construită în Europa”, a declarat Cahill, adăugând că poartă discuţii cu mai multe ţări europene. „Aceasta va deveni cu adevărat racheta Europei”, a spus el.

Sistemul Patriot a devenit una dintre cele mai solicitate platforme de apărare aeriană după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în 2022. Kievul susţine că bateriile Patriot au avut un rol important în apărarea oraşelor împotriva rachetelor balistice ruseşti, iar preşedintele Volodimir Zelenski a cerut în repetate rânduri mai multe lansatoare şi interceptori.

Cererea globală pentru astfel de sisteme a crescut şi pe fondul schimburilor de rachete dintre Iran, pe de o parte, şi Statele Unite şi Israel, pe de altă parte, precum şi al instabilităţii din regiunea Golfului. Evoluţiile recente au pus presiune pe stocurile de arme avansate şi au evidenţiat limitele de producţie ale industriei occidentale de apărare.