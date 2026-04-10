Care sunt cele mai vândute telefoane din lume. Topul e dominat de două branduri

Piața globală a smartphone-urilor a început anul 2026 cu o ierarhie clară în ceea ce privește preferințele consumatorilor. Cele mai recente date oferite de Counterpoint privind vânzările la nivel mondial arată că un model s-a detașat în mod evident în fruntea clasamentului, într-un context în care competiția rămâne concentrată în jurul câtorva producători majori.

Potrivit datelor centralizate la nivel internațional, iPhone 17 Pro Max, produs de Apple, ocupă prima poziție în clasamentul celor mai vândute smartphone-uri din primul trimestru al anului 2026.

Acesta este urmat de alte două modele din aceeași serie, iPhone 17 și iPhone 17 Pro, ceea ce indică o performanță solidă pentru întreaga gamă lansată recent. Creșterea vânzărilor este asociată cu îmbunătățirile aduse față de generațiile anterioare, inclusiv în zona performanței, a memoriei și a experienței de utilizare.

Datele arată că primele 10 modele de smartphone-uri au contribuit cu aproximativ 23% din totalul vânzărilor globale în perioada analizată. Această concentrare evidențiază tendința consumatorilor de a se orienta către dispozitive consacrate, lansate de branduri cu reputație solidă.

În clasament, Apple are cea mai mare prezență, cu cinci modele, urmat de Samsung, care ocupă patru poziții. Un singur model aparține altui producător.

În ceea ce privește telefoanele cu sistem Android, cel mai bine vândut model este Galaxy A56, dezvoltat de Samsung. Acesta este urmat de Galaxy A36 și Galaxy A07, modele care fac parte din aceeași serie orientată către segmentul mediu și accesibil.

Performanța acestor dispozitive este susținută de raportul competitiv între preț și specificații, dar și de disponibilitatea extinsă pe multiple piețe. Seria Galaxy A continuă să fie un pilon important în strategia companiei.

Clasamentul este completat de un model produs de Xiaomi, respectiv Redmi A5, care ocupă poziția a noua.

Vânzările acestui model sunt susținute în special de cererea din piețele emergente, precum America Latină, Orientul Mijlociu și Africa, unde telefoanele din segmentul accesibil au o pondere ridicată.

Datele arată că succesul nu aparține doar telefoanelor premium. Modelele din gama medie și entry-level au o contribuție importantă, în special datorită accesibilității.

În același timp, integrarea funcțiilor de inteligență artificială, în special pe modelele Samsung, începe să influențeze deciziile de cumpărare. Funcții precum optimizarea fotografiilor sau îmbunătățirile pentru utilizarea pe timp de noapte devin din ce în ce mai atractive pentru utilizatori.

Evoluția din începutul anului 2026 confirmă faptul că piața smartphone-urilor este dominată de un număr restrâns de producători, în special Apple și Samsung.

În același timp, competiția rămâne activă în segmentele inferioare de preț, unde alți producători încearcă să câștige cotă de piață prin strategii orientate spre accesibilitate și extindere în piețe emergente.