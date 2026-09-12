Piața tehnologică din România marchează un nou moment important odată cu deschiderea sesiunii de precomenzi pentru cele mai recente smartphone-uri premium create de gigantul din Cupertino. Noile iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max pot fi deja comandate de către clienții din țara noastră, iar marii retaileri online au publicat listele oficiale de prețuri pentru versiunile de bază dotate cu 256 GB spațiu de stocare.

Cel mai accesibil model din seria profesională necesită o investiție ce depășește pragul de 7.600 de lei, în timp ce varianta cu ecran extins se apropie substanțial de suma de 8.500 de lei, conform Mediafax.

Utilizatorii care doresc să achiziționeze modelul iPhone 18 Pro cu capacitatea de 256 GB stocare și tehnologie de conectivitate 5G găsesc telefonul la precomandă în oferta magazinului eMAG la prețul de 7.699,99 lei. Suma solicitată rămâne neschimbată indiferent de opțiunea de culoare aleasă de cumpărător. Retailerul pune la dispoziție toate cele patru nuanțe oficiale lansate de producător: Burgundy, Silver, Black și Glacier.

Pentru clienții care preferă un ecran de dimensiuni mai mari și o autonomie sporită, modelul iPhone 18 Pro Max atrage un cost suplimentar de aproximativ 800 de lei. Versiunea de 256 GB a acestui flagship este listată pe platforma eMAG la prețul de 8.499,90 lei. La fel ca în cazul variantei Pro, opțiunile de culoare rămân Burgundy, Glacier, Black și Silver.

Sinteza prețurilor de pornire la eMAG arată astfel:

iPhone 18 Pro 256 GB – 7.699,99 lei

iPhone 18 Pro Max 256 GB – 8.499,90 lei

Ecartul financiar dintre cele două smartphone-uri Pro este de 799,91 lei.

Comparație de prețuri la Altex, iSTYLE și Flanco

Tarifele stabilite pe piața locală prezintă mici variații în funcție de rețeaua comercială aleasă. O analiză comparativă realizată imediat după lansarea precomenzilor evidențiază diferențe tarifare între principalii retaileri electro-IT din România.

Pentru modelul iPhone 18 Pro de 256 GB, magazinul Altex afișează un preț de 7.749,99 lei, în timp ce la iSTYLE și Flanco produsul este disponibil pentru 7.799,99 lei.

În ceea ce privește varianta superioară iPhone 18 Pro Max de 256 GB, Altex comercializează terminalul la prețul de 8.549,99 lei, iar la iSTYLE și Flanco prețul urcă până la valoarea de 8.599,99 lei.

Cea mai mare inovație pregătită de Apple în acest an nu a ajuns pe rafturi concomitent cu seria Pro. Dispozitivul denumit iPhone Duo, care reprezintă primul telefon pliabil din portofoliul companiei americane, va deveni disponibil pentru precomandă începând cu data de 16 octombrie. Livrările și prezența fizică în magazine la nivel internațional vor debuta pe 23 octombrie.

Pe piața din Statele Unite ale Americii, prețul de pornire anunțat pentru varianta cu 256 GB de stocare este de 1.999 de dolari. În România, estimările din piață indică un cost de raft de aproximativ 11.500 de lei.

Din punct de vedere al construcției, telefonul se rabatează similar unei cărți și integrează un ecran exterior de 5,4 inci, alături de un panou interior generos de 7,6 inci. Echipat cu noul procesor A20 Pro și protejat de o carcasă din titan, dispozitivul marchează intrarea oficială a brandului american într-o categorie de piață dominată tradițional de Samsung și de marii producători din China.

O absență notabilă în cadrul noii generații de telefoane este modelul iPhone 18 standard. Compania nu a dezvăluit o versiune de bază în cadrul evenimentului organizat pe 9 septembrie și nici nu a oferit o explicație publică oficială cu privire la această decizie.

Informațiile provenite din lanțul de furnizori indică o schimbare strategică radicală, prin care Apple trece la un calendar de lansări împărțit în două etape anuale distincte. Modelele din gama superioară – Pro, Pro Max și versiunea pliabilă Duo – rămân concentrate în faza de toamnă, în timp ce dispozitivele din eșalonul mai accesibil sunt decalate pentru prima jumătate a anului următor. În consecință, modelul iPhone 18 standard este așteptat să debuteze în primăvara anului 2027, alături de iPhone 18e și de o ediție complet nouă denumită iPhone Air.