Insolvența STB, dezbătută marți la Tribunalul București

Tribunalul București dezbate, marți, noua cerere de intrare în insolvență a Societății de Transport București (STB), depusă la 25 august, după ce prima solicitare a fost respinsă din cauza unor documente considerate lipsă. Noua cerere, despre care primarul general Ciprian Ciucu spune că este cuprinsă în nouă bibliorafturi, vine pe fondul unor datorii de peste trei miliarde de lei ale companiei.

Pe 18 august, Tribunalul București a respins prima cerere de intrare în insolvență, înregistrată pe 6 august. Primarul general Ciprian Ciucu a anunțat atunci pe Facebook că documentația ar fi fost incompletă.

„Tribunalul a respins cererea de intrare în insolvență depusă de către STB. Motivația? Lipsă de documente. Am vorbit cu managementul STB și se jură că le-au verificat de șapte ori și că s-au depus toate, că cererea a fost completă. Voi verifica. Au fost cinci dosare opisate, în sală nimeni nu a invocat nicio lipsă”, a transmis primarul Capitalei într-o postare pe Facebook.

Pe 25 august, Ciucu a anunțat depunerea unei noi cereri.

„STB a depus o nouă cerere de insolvență. Nouă bibliorafturi, atent verificate. Cred că nu este cazul să ne jucăm cu viitorul transportului public și cu stabilitatea financiară a Primăriei Municipiului București. Sper că de data aceasta cererea să aibă bască”, a scris Ciucu în postarea sa.

Potrivit portalului instanțelor, în noul dosar STB este debitor, Asociația Profesională a Transportatorilor este petent, alături de Gabriel Popa și Ivan Tudor Florian, iar printre creditori se află 19 companii, între care Tinmar Energy SA, Romprest Servicii Integrate SRL, Electroputere VFU Pașcani SA, Daimler Truck & Bus Romania SRL, Astra Vagoane Călători SA și Nova Power & Gas SA.

Demersul privind insolvența a fost aprobat de Consiliul General al Municipiului București pe 21 iulie, cu 39 de voturi „pentru” și șapte abțineri. Procedura poate fi deschisă oficial doar printr-o decizie a judecătorului-sindic.

Potrivit datelor prezentate de primarul general, STB a încheiat anul 2025 cu datorii de aproximativ 1,72 miliarde de lei. Aproape 1,49 miliarde de lei ar reprezenta obligații către ANAF, iar aproximativ 402 milioane de lei sunt numai penalități. Municipalitatea estimează că expunerea totală ar putea ajunge la aproximativ trei miliarde de lei, dacă sunt incluse litigiile comerciale și celelalte obligații.

Raportul privind administrarea STB în 2025 arată că, la 31 decembrie, societatea avea plăți restante de 1.135.352.32- lei și creanțe de 980.712.290 de lei.

Din această sumă, soldul facturilor neachitate de compensație din diferențe de tarif, compensație fără diferențe de tarif și bonificație era de 950.734.582,68 lei, inclusiv penalități de 157.794.053,05 lei.

Separat, STB indicase datorii către furnizorii de exploatare de 138.883.641,16 lei, la care se adaugă penalități de 6.903.857,63 lei, precum și obligații fiscale restante în suma totală de 1.340.726.273 lei.

Municipiul București are, de asemenea, încheiat cu STB un acord de eșalonare în suma de 601.231.427,24 lei, în 20 de tranșe lunare. La data raportului, suma rămasă de achitat era de 541.108.284,52 lei, la care se adăugau facturi curente neachitate în suma de 30.657.638,81 lei.

STB nu este încă oficial în insolvență. Decizia aparține Tribunalului București.