STB și-a cerut, din nou, insolvența

Societatea de Transport București (STB) a depus o nouă cerere de intrare în insolvență, după ce prima solicitare a fost respinsă de instanță. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că documentația aferentă noii cereri cuprinde nouă bibliorafturi și susține că actele au fost verificate cu atenție înainte de depunere.

„STB a depus o nouă cerere de insolvenţă. Nouă bibliorafturi, atent verificate. Cred că nu este cazul să ne jucăm cu viitorul transportului public şi cu stabilitatea financiară a Primăriei Municipiului Bucureşti”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

Edilul Capitalei a adăugat, într-o notă ironică, că speră ca noua solicitare să îndeplinească de această dată toate condițiile necesare pentru a fi analizată de instanță.

„Sper că de data aceasta cererea să aibă bască”, a mai transmis primarul.

Ciucu a anunțat și că miercuri va organiza o conferință de presă, în cadrul căreia va aborda o altă problemă pe care o consideră importantă pentru București. „Cineva trebuie să se ocupe, după zeci de ani, de problemele structurale ale Bucureştiului”, a precizat acesta.

Noua solicitare vine la scurt timp după ce Tribunalul a respins prima cerere de intrare în insolvență formulată de STB. Pe 18 august, primarul Capitalei anunța că decizia instanței a fost neașteptată și explica faptul că motivul respingerii a fost lipsa unor documente.

Potrivit lui Ciucu, conducerea STB îi transmisese anterior că documentele necesare fuseseră verificate în repetate rânduri și că dosarul depus era complet. Decizia instanței a determinat însă compania să pregătească o nouă solicitare.

Demersul privind insolvența STB a fost susținut anterior de Consiliul General al Municipiului București. În ședința din 21 iulie, CGMB a mandatat Adunarea Generală a Acționarilor STB să solicite Consiliului de Administrație al societății inițierea procedurii de insolvență. Hotărârea a fost adoptată cu 39 de voturi „pentru” și șapte abțineri.

La momentul respectiv, Ciprian Ciucu avertiza că problemele financiare ale companiei de transport public sunt suficient de grave încât să existe inclusiv riscul ca situația STB să afecteze stabilitatea financiară a Primăriei Municipiului București și să conducă, în anumite condiții, la incapacitate de plată.

Noua cerere urmează să fie analizată de instanță, iar evoluția procedurii va stabili dacă STB va intra sau nu în insolvență.