Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a cerut luni conducerii STB să declanșeze procedura de insolvență, pe fondul datoriilor acumulate de companie. Edilul susține că această soluție ar permite reorganizarea financiară și operațională a operatorului de transport și ar împiedica blocarea serviciului public din București.

Ciprian Ciucu a cerut conducerii Societății de Transport București să solicite intrarea companiei în insolvență, după ce datoriile STB au depășit 1,7 miliarde de lei în 2025. Din această sumă, aproape 1,5 miliarde de lei reprezintă obligații către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Primarul general al Capitalei a declarat, într-o conferință de presă, că problemele financiare au fost provocate de neplata contribuțiilor către stat, de politizarea structurilor responsabile de transportul public și de administrarea defectuoasă a companiei.

„Prima cauză este neplata contribuţiilor angajaţilor către ANAF - peste un miliard de lei, care au început să producă penalităţi. A doua cauză este impostura, politizarea şi neîndeplinirea funcţiei pentru care a fost înfiinţată ADI TPBI (Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (n. red.). (...) A treia cauză este management defectuos, în special din cauza politizării, neorientat spre eficienţă la nivelul STB şi am mai adăugat eu frica de sindicate pentru a lua măsurile corecte pentru STB", a spus Ciprian Ciucu într-o conferinţă de presă.

Edilul a afirmat că situația financiară a companiei s-a deteriorat începând din anul 2020, când STB nu ar mai fi achitat către ANAF contribuțiile reținute pentru angajați.

„Din punctul meu de vedere, STB este în insolvenţă nedeclarată din anul 2020, de atunci când nu au mai plătit contribuţiile oamenilor la ANAF. De atunci, tot târâie datorii şi penalităţi mai mari de un miliard de lei, an de an", a scris Ciprian Ciucu, luni, pe Facebook.

Potrivit primarului general, situația companiei poate fi descrisă drept „un faliment nedeclarat”, în condițiile în care valoarea totală a obligațiilor financiare a continuat să crească.

„Datoria totală a STB era 1,72 miliarde de lei în anul 2025. 1,49 miliarde lei doar către ANAF, din cauza unei decizii a conducerii din anii 2019-2020 de a reţine şi a nu vira către stat TVA-ul şi contribuţiile salariale (impozitul pe venit, CAS şi CASS). Din cele 1,49 miliarde de lei către ANAF, 402 milioane de lei sunt doar penalităţi. Compania a fost victima unor decizii iresponsabile din trecut", a susţinut Ciprian Ciucu.

Primarul Capitalei a criticat și activitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, despre care a afirmat că decide modul de funcționare a serviciului public de transport.

„Rapoartele de audit ale STB sunt vădit trucate: au inclus în toţi aceşti ani multe costuri CARE NU AU LEGATURĂ cu învârtitul roţii (multe contracte şi costuri făcute fără logică economică de către STB)", a declarat primarul general al Capitalei.

Ciprian Ciucu a susținut că serviciul de transport public din București nu mai poate fi susținut în actuala formă din bugetul municipalității. În opinia sa, declanșarea insolvenței ar transfera controlul companiei către un administrator judiciar, sub supravegherea judecătorului-sindic.

„Consiliul General, Consiliul de Administraţie, Consiliul Director şi Managementul STB trebuie să ia decizia corectă acum. (...) Prin insolvenţă, controlul este preluat de un administrator judiciar sub stricta supraveghere a judecătorului sindic. Insolvenţa este singurul mecanism legal rămas pentru asanarea financiară şi operaţională a acestei companii. Insolvenţa este singura modalitate prin care putem proteja STB de acumularea oricăror penalităţi suplimentare la datoriile neplătite. Insolvenţa va proteja STB de penalităţile uriaşe către ANAF. Insolvenţa va proteja STB de orice poprire a conturilor şi blocare a serviciului de transport public. Insolvenţa este singurul instrument prin care STB poate scăpa de plata integrală a restanţelor", a adăugat primarul Ciucu.

Edilul a declarat că menținerea situației actuale ar putea afecta întregul buget al Capitalei și capacitatea municipalității de a-și plăti obligațiile.

„Costul transportului public împreună cu datoriile echivalează cu bugetul unei capitale. STB-ul va trage în jos după el tot oraşul. Asta înseamnă incapacitatea de plată a PMB, insolvenţa PMB (...). Cer directorului general al STB şi Consiliului de Administraţie al STB să se întrunească de îndată mâine dimineaţă şi să ceară insolvenţa companiei. Doar aşa o putem salva, doar aşa putem plăti salariile, doar aşa putem evita falimentul oraşului. (...) De asemenea, voi discuta, probabil că mâine îi voi ruga pe reprezentanţii partidelor politice din Consiliul General să discutăm această situaţie (...) şi să sprijine politic ca reprezentanţii AGA pe care i-a desemnat acest Consiliu General până să vin eu primar să susţină, de asemenea, măsura insolvenţei", a declarat primarul Ciucu.

Municipalitatea a anunțat, printr-un comunicat transmis luni, că obligațiile financiare ale STB ar putea ajunge la 3 miliarde de lei, dacă sunt luate în calcul litigiul comercial cu VFU Pașcani și sumele datorate altor furnizori.

În cazul procedurii de achiziție derulate cu VFU Pașcani, instanța a stabilit că STB trebuie să achite penalități de 0,5% pentru fiecare zi.

„Astfel, pentru un contract iniţial de 305 milioane lei, s-a ajuns la peste 1 miliard de lei datoraţi exclusiv din penalităţi. Cumulat cu datoriile către ANAF şi către diverşi furnizori, datoria STB ar putea ajunge, astfel, la 3 miliarde de lei", se mai arată în comunicat.