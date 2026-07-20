Update: 18.30: Vladimir Ghițulescu, fost director general al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), demis din funcție în luna iunie la propunerea lui Ciprian Ciucu, care a contestat decizia în instanță, a reacționat pe Facebook după acuzațiile primarului general.

„În urma afirmațiilor făcute public de domnul Ciprian Ciucu, mă văd nevoit să fac o serie de precizări. Resping categoric încercarea primarului general de a transforma o chestiune administrativă și juridică într-o poveste despre influențe politice. Am contestat în instanță înlocuirea mea din funcția de director general al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov deoarece am considerat că această decizie a fost luată fără respectarea prevederilor legale și statutare. Apelul la justiție este un drept al oricărui cetățean. Faptul că îmi exercit acest drept nu înseamnă că „merg la bătaie” cu cineva și nici că urmăresc o confruntare politică. Înseamnă doar că solicit unei instanțe independente să verifice legalitatea unei decizii administrative.

În ceea ce privește afirmația potrivit căreia mi-aș fi angajat „toate rudele și toate pilele” în cadrul TPBI, precizez foarte clar: singura mea rudă care lucrează în instituție este fiul meu. Acesta a fost angajat în anul 2019, într-o perioadă în care eu nu ocupam funcția de director general. Nu am alte rude care lucrează în această instituție.

Îl cunosc pe domnul Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, pentru că am lucrat împreună cu acesta și cu primarii localităților din Ilfov în problemele transportului metropolitan. La fel de bine am colaborat cu fostul primar general al Capitalei și cu primarii de sector, inclusiv cu domnul Ciprian Ciucu în perioada în care era primar al Sectorului 6. Aceasta era, de altfel, obligația mea profesională: să colaborez cu toate autoritățile membre ale asociației, indiferent de culoarea politică a conducătorilor lor. În plus, sunt coleg de partid cu domnii Thuma și Ciucu, ba chiar am fost președinte al PNL Voluntari.

Nu i-am spus actualului primar general că am „sprijinul politic” al domnului Hubert Thuma și nu am discutat despre domnul Thuma în contextul menținerii mele în funcție sau al revocării mele de la conducerea TPBI. În privința activității mele la TPBI, evaluarea trebuie făcută pe documente, nu prin etichete de presă și acuzații nefondate. În plus, cred că funcția de primar general presupune și responsabilitatea de a nu afecta reputația unor oameni prin afirmații neverificate. Nu cer tratament preferențial. Îi cer domnului Ciucu să respecte legea și adevărul”, a scris Ghițulescu.

Societatea de Transport București (STB) poate fi protejată doar prin intrarea în insolvență, susține primarul Capitalei, Ciprian Ciucu. Potrivit acestuia, procedura este singura soluție pentru evitarea falimentului companiei, asigurarea plății salariilor și menținerea serviciului public de transport. În acest context, edilul a cerut conducerii STB să convoace de urgență Consiliul de Administrație pentru a decide inițierea procedurii de insolvență.

Primarul Capitalei a declarat că le solicită directorului general și membrilor Consiliului de Administrație al STB să se întrunească de urgență și să ceară deschiderea procedurii de insolvență.

„Cer Diectorului generalul STB şi Consiliul de Administraţie al STB să se întunească de îndată, mâine dimineaţă, şi să ceară insolvenţa companiei. Doar aşa o putem salva. Doar aşa putem plăti salariile. Doar aşa putem evita falimentul oraşului. (..) Le cer ca mâine dimineaţă, vin şi eu dacă vor, ca să prezin situaţia, pentru că e treaba mea ca să analizez, deşi ei sunt plătiţi şi au responsabilitatea directă să-şi asume decizia corectă. Nu eu, primar general, pot să iau această decizie, pentru că nu mai este la mine”, a spus Ciprian Ciucu.

Edilul a explicat că insolvența ar opri acumularea unor noi penalități și ar proteja compania de executări care i-ar putea bloca activitatea.

„Doar aşa putem proteja STB, doar dacă intră în insolvenţă, de acumularea altor penalităţi suplimentare, de peste tot. Dacă nu, ele vor curge şi mai departe şi mai departe şi vor creşte aceste penalităţi. Că nu avem bani ca să îi dăm. (..) Mai ales la ANAF, care e principalul creditor, cu penalităţi de peste 400 miliarde”, a mai spus Ciucu.

Primarul a adăugat că transportul public nu ar fi întrerupt în cazul intrării în insolvență, iar procedura ar permite reorganizarea companiei și, în anumite condiții, reducerea datoriilor.

„Serviciul va continua, dar fără insolvenţă, la un moment dat, efectiv, va intra direct în faliment. Deci este singurul instrument prin care poate scăpa chiar de plată integrală a restanţelor. Dacă jucdecătorul aprobă planul de reorganizare, o proporţie semnificativă a acestei datorii poate fi ştearsă. S-a întâmplat acest lucru”, a mai spus el.

Ciprian Ciucu a descris situația financiară a societății drept una extrem de gravă.

„Din păcate s-au acumulat multe lucruri negative în ultimii opt ani. (..) STB se află într-o situaţie financiară grea, este un cuvânt prea uşor, aproape dezastruoasă”, a precizat primarul.

Primarul a indicat trei cauze principale care au dus la situația actuală. Potrivit acestuia, prima problemă este neplata contribuțiilor angajaților către ANAF, situație care datează din 2020 și care a generat penalități importante.

„În 2019 s-au înfiinţat nişte companii şi a fost nevoie să fie capitalizate acele companii. Nu s-au mai plătit către ANAF pentru a fi capitalizate acele companii, care mai târziu s-au dovedit că cel puţin jumătate au fost falimentare. (..) Deci prima cauză este neplata contribuţiilor angajaţiilor către ANAF, peste un miliard de lei, care au început să producă penalităţi”, a arătat primarul Capitalei.

Acesta a invocat și litigiul comercial cu VFU Pașcani, despre care spune că a amplificat povara financiară a companiei.

„Pentru o procedură de achiziţie derulată iresponsabil fără acoperire bugetară, instanţa a decis că STB trebuie să plătească astăzi penalităţi de 0,5% pe zi. Pentru un contract iniţial de 305 milioane lei, s-a ajuns la peste 1 miliard de lei datoraţi exclusiv din penalităţi”, spune el.

Primarul a adăugat că STB funcționează în prezent aproape exclusiv din subvenții, iar fondurile publice sunt direcționate către acoperirea pierderilor, în loc să fie folosite pentru investiții și modernizarea serviciilor.

O altă cauză a problemelor financiare, în opinia primarului, este modul în care a funcționat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București–Ilfov (ADI TPBI).

„ADI TPBI decide „pe unde se învârte roata” şi decide cat costă „pe unde se învârte roata” în baza contractului de delegare către STB şi în urma raportelor de audit. Roata se învârte foarte mult în Ilfov. Raportele de audit ale STB sunt vădit trucate: au inclus în toţi aceşti ani multe costuri CARE NU AU LEGATURĂ cu învârtitul roţii (multe contracte si costuri facute fără logică economică de către STB)”, acuză primarul.

De asemenea, Ciprian Ciucu susține că deciziile privind transportul în zona metropolitană au fost influențate politic și nu au avut la bază analize de trafic.

„ADI TPBI a luat decizii pe baza comenzilor politice făcute de CJ Ilfov şi a primarilor din Ilfov şi nu pe baza unor studii şi a datelor de trafic”, mai arată el.

Primarul General a afirmat că transportul din Ilfov generează costuri de aproximativ 230 de milioane de lei anual, suportate în proporție de 90% de bucureșteni.

„Costul transportului din Ilfov este de cca. 230 mil de lei pe an! Asta pentru că este suportat 90% de bucureşteni şi 10% de către ilfoveni. Nu a existat nicio preocupare la nivelul ADI TPBI pentru eficientizare a traseelor, eliminarea dublajelor etc. Din contră, sistemul actual a răsplătit ineficienţa economic: cheltuie oricât de mult, banii vin de la buget”, a afirmat el.