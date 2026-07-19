O pagină importantă din istoria transportului public bucureștean s-a încheiat odată cu retragerea definitivă a tramvaielor Tatra. După 53 de ani de serviciu, ultimele garnituri au efectuat duminică ultima cursă pe linia 35, iar evenimentul a adunat sute de pasionați, foști angajați ai STB și oameni care au vrut să își ia rămas-bun de la tramvaiele cu care au crescut.

Printre cei prezenți s-a numărat și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, care a povestit că aceste tramvaie fac parte din propriile amintiri din copilărie.

Edilul a povestit că s-a născut în 1978, la cinci ani după intrarea în circulație a tramvaielor Tatra, și că a mers de nenumărate ori cu ele în copilărie.

El a spus că mama sa lucra pe platforma industrială de la Preciziei și își amintește că mergea cu tramvaiul Tatra să o viziteze la serviciu.

Totodată, Ciucu a explicat că retragerea acestor vehicule era inevitabilă, deoarece vechimea lor nu mai permite exploatarea în condiții de siguranță.

„Când m-am născut, în ’78, tramvaiele Tatra circulau deja de cinci ani în București. Mama lucra pe platforma industrială de pe Preciziei și-mi aduc aminte că veneam cu tramvaiul Tatra la ea la serviciu. Am mers mult cu aceste tramvaie. Dar, de acum, trebuie să ne luăm la revedere de la ele pentru că sunt vechi și nu mai prezintă siguranță”, a spus primarul.

Primarul a anunțat că cele șapte tramvaie Tatra rămase funcționale nu vor fi casate.

Potrivit acestuia, acestea vor fi incluse într-un viitor muzeu al STB și vor putea fi scoase ocazional pe traseu, în cadrul unor evenimente dedicate istoriei transportului public.

Ultima zi de circulație a tramvaielor Tatra a atras numeroși pasionați ai transportului public, familii cu copii și foști angajați ai STB.

Printre cei prezenți s-au aflat și oameni veniți special din alte orașe, precum Constanța, Focșani și Pitești, pentru a participa la ultima călătorie a unuia dintre cele mai vechi tramvaie din Capitală.

Ciprian Ciucu a povestit că a avut ocazia să discute și cu foști mecanici, electricieni și șefi ai Depoului Militari, care au lucrat zeci de ani la aceste vehicule.

„Știam că este o comunitate a iubitorilor de mijloace de transport în comun, dar nu știam că este atât de mare. Am avut ocazia să-i întâlnesc și pe seniorii Depoului Militari, foști mecanici, electricieni și șefi de depou. Mi-au arătat fotografii și albumele lor din tinerețe. Vreau să le mulțumesc pentru întreaga activitate și lor, și tuturor lucrătorilor STB”, a declarat edilul.

Primeletramvaie Tatra T4R au intrat în circulație în București în 1973, iar în următorii doi ani au fost livrate 130 de vehicule, repartizate în principal la Depoul Militari.

De-a lungul anilor '70, '80 și '90, acestea au devenit un simbol al transportului public din Capitală. Începând din 1998, o parte dintre ele au fost modernizate și transformate în tramvaie Bucur 1, iar restul au continuat să circule până în 2025.

Prin retragerea ultimelor garnituri, se încheie unul dintre cele mai longevive capitole din istoria transportului public bucureștean, după peste cinci decenii în care tramvaiele Tatra au transportat milioane de călători.