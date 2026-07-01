Bucureștenii s-au confruntat cu probleme serioase în trafic în această dimineață, după ce fenomenele meteorologice extreme din timpul nopții au afectat rețeaua de transport în comun. Societatea de Transport București (STB) a intervenit de urgență pentru remedierea avariilor și eliberarea drumurilor blocate de copacii prăbușiți.

Conform ultimelor informații furnizate de autorități, cele mai multe dintre probleme au fost deja rezolvate, iar mijloacele de transport revin treptat la traseele inițiale.

Reprezentanții societății de transport au precizat că majoritatea traseelor au fost curățate și securizate, permițând reluarea traficului în condiții de siguranță.

„Circulaţia pe majoritatea liniilor de transport public din Capitală a fost reluată şi se desfăşoară în condiţii normale, după finalizarea intervenţiilor pentru îndepărtarea efectelor fenomenelor meteorologice severe din cursul nopţii”, a anunţat miercuri Societatea de Transport Bucureşti (STB).

Cu toate acestea, echipele de intervenție se află încă pe teren pentru a debloca ultimele zone afectate de vântul puternic.

Deși situația generală s-a îmbunătățit, anumite artere importante rămân în continuare blocate sau cu trafic restricționat, ceea ce impune modificarea traseelor pentru mai multe linii de transport.

„Liniile de troleibuz 69 şi 79 rămân blocate pe strada Constantin Brâncuşi până la finalizarea operaţiunilor de îndepărtare a copacului căzut pe carosabil şi remedierea avariilor produse la reţeaua de contact”, au explicat reprezentanții instituției.

De asemenea, șoferii și călătorii care utilizează rutele din zona centrală trebuie să aibă în vedere că se circulă alternativ pe anumite segmente.

„Totodată, liniile 100, 168, 226, 368 şi 381 circulă deviat, pe sensul către Piaţa Romană, din cauza restricţionării traficului rutier pe Bulevardul Magheru”, menționează sursa citată.

Problemele majore au început încă de la primele ore ale dimineții, când vântul puternic și ploile torențiale au pus la pământ zeci de arbori și stâlpi de electricitate.

„Circulaţia unor mijloace de transport public a fost afectată miercuri dimineaţa în mai multe zone din Bucureşti, pe fondul condiţiilor meteorologice nefavorabile şi al intensificărilor de vânt din cursul nopţii de marţi spre miercuri”, a mai transmis STB.

Meteorologii avertizează că problemele din trafic ar putea reapărea, deoarece Capitala se află sub o alertă severă de instabilitate atmosferică accentuată în următoarea perioadă.

„Municipiul Bucureşti se va afla sub o avertizare Cod portocaliu de vijelii puternice, averse torenţiale importante cantitativ, grindină de medii şi posibil mari dimensiuni, şi frecvente descărcări electrice în perioada 1 iulie, ora 15:00 - 2 iulie, ora 6:00”, arată prognoza meteo.

Din păcate, vremea nu se va îmbunătăți semnificativ nici în a doua parte a săptămânii, astfel că autoritățile rămân în alertă maximă.

„De asemenea, pe parcursul zilelor de joi şi vineri, pentru Capitală va fi în vigoare o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii şi grindină de mici dimensiuni”, au concluzionat meteorologii.