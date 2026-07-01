Toată zona de nord a Capitalei înregistrează blocaje majore de trafic, în urma furtunii din noaptea de marți spre miercuri, iar circulația rutieră este aproape blocată potrivit reporterilor EvZ.ro de la fața locului.

Ploaia torențială și furtuna a avut efecte foarte grave asupra traficului rutier din zona de nord a Bucureștiului, inundând pasaje subterane și producând defecțiuni la instalațiile electrice ale semafoarelor.

De exemplu, unul dintre reporteri a încercat să ajungă din Otopeni în zona Romexpo și drumul, care de regulă se parcurge în 15-30 de minute, a durat mai bine de două ore, pe varianta pe la Pasajul Poligrafiei.

Reamintim că, în această dimineață, DSU a anunțat că apa adunată în urma furtunii și ploii torențiale din noaptea de marți spre miercuri, în București, a acoperit complet automobilele aflate în pasajul rutier „Poligrafiei” din Sectorul 1.

Reprezentanții DSU au relatat că pompierii au fost nevoiți să înoate în apa adunată în Pasajul Poligrafiei pentru a verifica dacă în mașinile complet acoperite de apă nu se află cineva în pericol.

„Imaginile surprinse în această noapte în Pasajul rutier Poligrafiei din Sectorul 1 al Capitalei arată riscurile la care se expun salvatorii noștri pentru a proteja viața.

Din cauza cantităților de apă acumulate în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, mai multe autoturisme au fost complet acoperite.

​Fără să stea pe gânduri, pompierii de la ISU București-Ilfov au intrat în apă și au înotat pentru a ajunge la vehicule și pentru a verifica interiorul acestora, în căutarea unor persoane posibil surprinse”, au scris reprezentanții DSU.

Nici varianta pe la Podul Constanța nu s-a dovedit a fi mai bună pentru un alt reporter EvZ.ro. După mai bine de o oră de drum, în care a parcurs distanța din Otopeni la Piața Chibrit, a fost nevoit să se întoarcă din drum, pentru că circulația era complet blocată.

Apa adunată în pasajul subteran de sub calea ferată spre Constanța a creat probleme mari în trafic, iar semafoarele din zonă nu funcționează deloc sau nu funcționează optim.

Cele două trasee blocate arată cât de expuse sunt la fenomenele meteorologice extreme pasajele rutiere subterane, spre deosebire de cele supraterane. Situația este cu atât mai gravă cu cât ambulanțele sau echipele de intervenție ale DSU se deplasează pe cale rutieră, și de acestea e cea mai mare nevoie în situații precum cea din noaptea trecută.