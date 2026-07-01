Pompierii din București și Ilfov gestionează miercuri dimineață peste 1.950 de solicitări generate de furtunile violente care au lovit regiunea în ultimele ore, în timp ce o persoană și-a pierdut viața după ce un copac s-a prăbușit peste autoturismul în care se afla, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (IGSU București-Ilfov).

Intervențiile continuă atât în Capitală, cât și în alte județe afectate de fenomenele meteorologice extreme.

Potrivit IGSU București-Ilfov, aproximativ 1.000 de solicitări au fost deja repartizate echipajelor de intervenție, unele fiind finalizate, iar altele aflate încă în desfășurare. Alte aproximativ 950 de apeluri sunt în așteptare și vor fi preluate pe măsură ce echipele devin disponibile.

Reprezentanții IGSU București-Ilfov au precizat că amploarea intervențiilor este fără precedent pentru ultimele luni, echipajele acționând simultan în numeroase zone afectate de vijelii, ploi torențiale și acumulări importante de apă.

„Situația operativă actuală: 1.000 de solicitări reprezintă intervenții la care echipajele au fost deja direcționate, unele fiind finalizate, iar altele în curs de desfășurare. Alte 950 de solicitări se află în prezent în așteptare, urmând să fie preluate în funcție de disponibilitatea echipajelor”, a transmis instituția.

Cele mai multe apeluri au vizat copaci prăbușiți peste carosabil sau autoturisme, subsoluri și locuințe inundate, străzi blocate de apă și elemente de construcție desprinse de vântul puternic.

Cea mai gravă consecință a furtunii s-a produs în localitatea Găneasa, din județul Ilfov. Un autoturism a fost surprins de căderea unui copac, iar persoana aflată în interior nu a mai putut fi salvată.

Potrivit ISU, la sosirea echipajelor de intervenție victima prezenta leziuni incompatibile cu viața.

Incidentul evidențiază riscurile generate de vijeliile puternice, în special în zonele cu arbori bătrâni sau vulnerabili, unde rafalele de vânt pot provoca accidente grave în doar câteva secunde.

Una dintre cele mai dificile intervenții a avut loc în Sectorul 1 al Capitalei, în pasajul rutier de la Poligrafiei, unde apa acumulată a acoperit complet mai multe autoturisme.

Salvatorii au fost nevoiți să înoate pentru a verifica fiecare vehicul și pentru a se asigura că nicio persoană nu a rămas blocată în interior.

Potrivit ISU București-Ilfov, operațiunea s-a desfășurat în condiții dificile, din cauza nivelului ridicat al apei și a vizibilității reduse, însă verificările au fost esențiale pentru eliminarea riscului existenței unor victime surprinse de viitură.

Fenomenele meteorologice severe au afectat și alte regiuni ale țării. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a anunțat intervenții în 60 de localități din 20 de județe.

Echipajele au evacuat apa din 45 de locuințe, 35 de curți, 30 de beciuri și subsoluri și au acționat pe 17 străzi inundate.

În același timp, pompierii au îndepărtat 960 de copaci căzuți și 48 de stâlpi prăbușiți, precum și elemente desprinse de pe acoperișurile unor clădiri. În urma furtunilor au fost avariate 469 de autoturisme.

Autoritățile continuă evaluarea pagubelor, iar în multe zone intervențiile sunt încă în desfășurare.

Pentru avertizarea populației, autoritățile au transmis 58 de mesaje prin sistemul RO-ALERT, acestea vizând localități din 28 de județe.

Mesajele au avertizat asupra vijeliilor puternice, ploilor torențiale, grindinei și descărcărilor electrice, recomandând populației să evite deplasările în timpul fenomenelor extreme, să se adăpostească în clădiri sigure și să evite parcarea autovehiculelor în apropierea copacilor sau a stâlpilor de electricitate.

Autoritățile anunță că echipele ISU rămân mobilizate în teren pentru soluționarea tuturor solicitărilor primite, în condițiile în care efectele furtunilor continuă să fie resimțite în mai multe zone din țară.

Pompierii le recomandă cetățenilor să respecte avertizările meteorologice și indicațiile transmise prin sistemul RO-ALERT până la încetarea fenomenelor periculoase.