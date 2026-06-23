Vremea extremă a creat probleme majore în mai multe regiuni ale țării, obligând forțele de intervenție să acționeze rapid pentru limitarea pagubelor. Echipele de salvatori au fost mobilizate marți în 16 localități din județele Argeş, Caraş Severin, Dolj, Hunedoara, Olt, Sibiu şi Timiş, unde fenomenele meteorologice violente au lăsat urme adânci.

Conform informațiilor oferite de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), misiunile s-au concentrat pe înlăturarea efectelor negative provocate de viituri și vântul puternic.

Situația a fost deosebit de critică în județul Dolj, unde autoritățile au fost nevoite să ia măsuri radicale pentru siguranța cetățenilor. În două localități doljene, 22 de persoane au fost evacuate preventiv din calea apelor care amenințau zonele rezidențiale.

Pentru a face față volumului uriaș de muncă și a asigura sprijinul necesar populației, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a hotărât să suplimenteze imediat efectivele din acest județ. Astfel, echipele de la ISU Dolj au primit ajutor de la ISU Argeș, de unde au fost trimise două autocamioane de intervenţie, două autospeciale de primă intervenţie şi comandă, 6 motopompe, precum şi 12 cadre militare. În cursul serii de marți, acțiunile de pompare a apei din curți și de pe străzi erau încă în plină desfășurare în trei localități din Dolj.

La nivel național, intervențiile din cele șapte județe afectate au fost diverse și au vizat salvarea bunurilor cetățenilor, dar și deblocarea căilor de acces. Pompierii au depus eforturi considerabile pentru evacuarea apei care a inundat două case, 39 de curţi, 12 beciuri şi subsoluri, o anexă gospodărească și 16 străzi.

Pe lângă problemele cauzate de acumulările masive de apă, vântul puternic a desprins elemente de construcţie de la două imobile și a pus la pământ 13 copaci. Arborii prăbușiți pe carosabil au blocat temporar traficul și au provocat avarierea unui autovehicul.

Chiar dacă o parte dintre efectele imediate au fost înlăturate, pericolul nu a trecut complet, iar salvatorii rămân mobilizați pe teren pentru a preveni noi situații de risc.

„Structurile Ministerului Afacerilor Interne monitorizează permanent evoluţia situaţiei operative şi sunt pregătite să intervină pentru protejarea populaţiei şi limitarea efectelor generate de fenomenele meteorologice prognozate”, menţionează comunicatul oficial transmis de reprezentanții DSU.