ANM a emis luni seară o avertizare cod roșu de furtună pentru mai multe localități din județele Timiș și Caraș-Severin, unde sunt prognozate vijelii puternice, ploi torențiale, descărcări electrice și grindină. Autoritățile au transmis mesaje RO-Alert către populația din zonele vizate. În paralel, mai multe județe se află sub avertizări nowcasting cod portocaliu.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, avertizarea cod roșu este valabilă luni, în intervalul 18:05 - 19:00.

Sunt vizate următoarele localități:

Județul Caraș-Severin: Măureni;

Județul Timiș: Recaș, Buziaș, Gătaia, Liebling, Racovița, Topolovățu Mare, Sacoșu Turcesc, Tormac, Voiteg, Birda, Chevereșu Mare și Nițchidorf.

Meteorologii au anunțat fenomene severe pe durata avertizării.

”Se vor semnala: vijelie puternică (peste 90 km/h) averse torenţiale care vor acumula peste 25-40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de medii dimensiuni (2...4 cm)”, a transmis ANM.

În urma avertizării, autoritățile au emis mesaje RO-Alert pentru informarea populației.

Tot luni, meteorologii au emis mai multe avertizări nowcasting cod portocaliu de furtună pentru localități din județele Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Brașov și Sibiu. În județul Dolj sunt vizate localitățile Calafat, Poiana Mare, Moțăței, Ciupercenii Noi, Maglavit, Cetate, Plenița, Desa, Unirea, Caraula și Verbița.

În Mehedinți, avertizarea este valabilă pentru Cujmir, Salcia, Oprișor, Gârla Mare, Gruia, Punghina, Dârvari, Vânători, Vlădaia, Obârșia de Câmp, Braniștea, Pristol și Vrata.

Codul portocaliu de furtună vizează și numeroase localități din Caraș-Severin și Timiș, inclusiv Caransebeș, Oțelu Roșu, Lugoj, Deta, Recaș și Gătaia.

De asemenea, în județul Brașov sunt vizate localitățile Făgăraș, Victoria, Recea, Mândra, Voila, Jibert, Șercaia, Hârseni, Viștea, Ucea, Șoarș, Lisa, Cincu, Beclean, Sâmbăta de Sus, Drăguș și Ticuşu.

În județul Sibiu, avertizarea nowcasting este valabilă pentru Iacobeni, Brădeni, Merghindeal și Bruiu.

Meteorologii recomandă populației din zonele afectate să urmărească mesajele transmise de autorități și să evite deplasările în timpul manifestării fenomenelor meteo severe.