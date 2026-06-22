Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni mai multe avertizări de tip Cod galben, care vizează atât temperaturi ridicate și disconfort termic accentuat, cât și fenomene de instabilitate atmosferică în numeroase zone ale țării.

Potrivit meteorologilor, luni, între orele 12:00 și 21:00, locuitorii din Maramureș, nordul și centrul Transilvaniei, nord-estul Moldovei, sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei se vor confrunta cu temperaturi peste valorile normale ale perioadei.

În aceste regiuni, indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic, iar maximele zilei vor oscila între 30 și 34 de grade Celsius.

Pe lângă avertizarea de caniculă, ANM a emis și o informare meteorologică valabilă până marți, 24 iunie, la ora 21:00.

Specialiștii estimează că vremea va rămâne călduroasă în cea mai mare parte a țării, cu un nivel ridicat al disconfortului termic, în special în zonele de câmpie din vestul, nord-vestul și sudul României.

În perioada 22–29 iunie, valorile termice se vor situa ușor peste nivelul obișnuit al perioadei în vestul, sud-vestul și centrul României. În celelalte zone, vremea va rămâne apropiată de normele climatologice. În ceea ce privește ploile, meteorologii estimează cantități mai reduse decât în mod normal în vestul, nordul și centrul țării, în timp ce restul regiunilor vor avea un regim pluviometric apropiat de media sezonieră.

Pentru intervalul 29 iunie – 6 iulie, specialiștii prognozează o încălzire mai accentuată. Temperaturile vor depăși valorile specifice acestei perioade în aproape toate regiunile, cele mai ridicate abateri fiind așteptate în vestul țării. Totodată, precipitațiile vor fi deficitare la nivel național, cu un impact mai pronunțat în regiunile din interiorul arcului carpatic.

Tendința de vreme caldă se va menține și între 6 și 13 iulie. Temperaturile vor continua să se situeze peste mediile multianuale pe întreg teritoriul României, în special în jumătatea vestică. În același timp, cantitățile de precipitații vor rămâne sub valorile normale în zonele intracarpatice, în timp ce în restul țării sunt așteptate condiții apropiate de specificul climatologic al perioadei.