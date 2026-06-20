România intră într-un nou episod de vreme caldă, iar ziua de sâmbătă, 20 iunie, va aduce temperaturi ridicate în cea mai mare parte a țării. ANM anunță o încălzire accentuată, cu valori termice care vor depăși pragul obișnuit pentru această perioadă, în special în regiunile vestice.

Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în Banat și Crișana, unde mercurul din termometre poate ajunge la 34 de grade Celsius.

De altfel, în unele zone din Câmpia de Vest, disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatură-umezeală apropiindu-se de pragul critic.

În restul țării, vremea va rămâne predominant frumoasă în prima parte a zilei, cu cer variabil și mult soare. Totuși, după-amiaza și seara, instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența în special în regiunile montane și submontane, unde sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice.

Ploile pot avea caracter torențial pe suprafețe restrânse, iar cantitățile de apă acumulate pot depăși local 20 de litri pe metrul pătrat. Specialiștii avertizează că există și riscul apariției grindinei de mici dimensiuni în zonele afectate de furtuni.

Vântul va sufla în general slab și moderat, însă în timpul averselor sunt posibile intensificări temporare, cu rafale ce pot atinge 50 km/h.

La nivel național, temperaturile maxime se vor situa între 26 și 34 de grade Celsius. Cele mai scăzute valori vor fi înregistrate pe litoral, în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei, în timp ce vestul țării va resimți cel mai puternic valul de căldură. Minimele nocturne vor coborî până la 9 grade în depresiunile intramontane, dar vor rămâne peste 20 de grade în unele zone de litoral și din vestul țării.

Și Capitala va avea parte de o zi călduroasă, cu temperaturi maxime estimate între 30 și 32 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar spre după-amiază și seară există posibilitatea apariției unor ploi slabe de scurtă durată.

Vântul va avea intensitate redusă până la moderată, iar minimele vor coborî până la valori cuprinse între 16 și 19 grade.