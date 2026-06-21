AUR nu va participa la votul pentru învestirea Guvernului Veștea, a declarat liderul senatorilor formațiunii, Petrișor Peiu. Acesta a respins informațiile potrivit cărora viitorul executiv ar beneficia de susținerea unor parlamentari AUR și a afirmat că partidul și-a stabilit deja poziția oficială.

Declarațiile au fost făcute în contextul discuțiilor privind formarea noului guvern și calendarul procedurilor parlamentare necesare pentru obținerea votului de încredere.

Întrebat dacă există informații potrivit cărora Adrian Veștea ar avea deja susținerea unor parlamentari AUR, Petrișor Peiu a negat categoric această posibilitate. Liderul senatorilor AUR a subliniat că partidul a anunțat încă de la început că nu va susține noul executiv.

Potrivit acestuia, nu mai există nicio incertitudine în privința poziției formațiunii, iar parlamentarii AUR nu vor vota pentru învestirea Guvernului Veștea.

Peiu a comentat și relația dintre AUR și administrația prezidențială, afirmând că un partid trimis în Parlament prin votul cetățenilor ar trebui să beneficieze de aceleași drepturi politice ca toate celelalte formațiuni reprezentate legislativ.

El a susținut că AUR a fost exclus de la discuțiile privind guvernarea, însă a precizat că nu contestă dreptul președintelui de a lua astfel de decizii, ci modul în care acestea au fost comunicate public.

Întrebat care sunt șansele Guvernului Veștea de a obține votul Parlamentului, Petrișor Peiu a declarat că acestea sunt „zero”.

Liderul AUR a argumentat că viitorul executiv ar avea, în opinia sa, doar voturile sigure ale PSD și că nu poate conta pe susținerea altor grupuri parlamentare.

El a afirmat că scenariile privind o luptă strânsă pentru învestire nu reflectă realitatea raportului de forțe din Parlament.

Potrivit lui Petrișor Peiu, partidul a luat deja decizia de a nu susține Guvernul Veștea, iar parlamentarii formațiunii analizează două variante procedurale.

Prima opțiune este neparticiparea la ședința de vot, iar cea de-a doua presupune prezența în sală fără exprimarea unui vot. Liderul senatorilor AUR a precizat că niciun parlamentar al formațiunii nu va utiliza bilele de vot în cadrul procedurii de învestire.

Peiu a explicat că decizia este motivată atât de modul în care au avut loc desemnările succesive pentru funcția de prim-ministru, cât și de conținutul programului de guvernare. Acesta a susținut că documentul propus de Guvernul Veștea este similar cu programul Guvernului Bolojan, împotriva căruia AUR a depus anterior moțiune de cenzură.

Referitor la activitatea din Birourile Permanente Reunite, Petrișor Peiu a declarat că AUR va solicita desfășurarea unor audieri complete pentru miniștrii propuși.

Potrivit acestuia, fiecare comisie parlamentară ar trebui să beneficieze de cel puțin trei ore pentru evaluarea candidaților, fără suprapuneri de program între audieri.

În ceea ce privește calendarul procedurilor parlamentare, liderul senatorilor AUR a estimat că votul de învestitură ar putea avea loc cel mai devreme miercuri seara sau joi dimineața. El a adăugat că formațiunea nu va susține un calendar accelerat și consideră necesară o perioadă de minimum trei zile pentru desfășurarea procedurilor.