Președintele PNL, Ilie Bolojan,a anunțat duminică, după ședința Biroului Permanent Național, că parlamentarii liberali vor ieși din sala de plen dacă va avea loc votul de învestire pentru Guvernul propus de Adrian Veștea.

Liderul liberal a explicat că principala temă discutată în cadrul conducerii partidului a fost găsirea unei soluții pentru depășirea actualei crize guvernamentale.

”În urma deciziei Congresului PNL de a nu susţine un guvern în care nu se regăseşte PNL, acest guvern care încearcă să treacă nu are o majoritate asimată şi transparentă. PNL nu va susţine o astfel de soluţie”, a anunţat preşedintele PNL.

Potrivit lui Bolojan, conducerea partidului a transmis o recomandare grupurilor parlamentare liberale ca, în eventualitatea în care Cabinetul Veștea va ajunge la vot în Parlament, deputații și senatorii PNL să părăsească sala și să nu participe la procedura de învestire.

În același timp, liderul liberal a susținut că România are nevoie de o formulă guvernamentală stabilă și a indicat drept variantă de lucru un executiv minoritar, susținut printr-un acord politic care să permită adoptarea reformelor și continuarea investițiilor.

Bolojan a explicat că un astfel de pact ar trebui să aibă ca obiective principale adoptarea legislației necesare pentru atragerea fondurilor din PNRR și menținerea deficitului bugetar în limite sustenabile.

În opinia sa, există două scenarii posibile: un guvern minoritar condus de PSD, care să primească votul de învestitură din partea celorlalte formațiuni, sau un executiv format de PNL, USR și UDMR.

În cadrul Congresului Extraordinar al PNL desfășurat duminică, Ilie Bolojan a relansat ideea unui pact politic pentru următoarele șase luni, menit să asigure continuitatea măsurilor adoptate de guvernul pe care l-a condus.

„Sunt câteva idei de bază pe care le putem susţine toate partidele şi nu are decât un partid cum este PSD să îşi asume guvernarea ca guvern minoritar sau, dacă nu, noi ne asumăm această guvernare împreună cu aliaţii noştri”, afirma Bolojan.

El a precizat, totodată, că a purtat discuții cu reprezentanții USR și UDMR privind ”o formulă cinstită, transparentă, pe faţă pentru a veni cu o soluţie pentru România”.

PNL, USR și UDMR au anunțat deja că nu vor acorda votul de învestitură Guvernului Veștea.