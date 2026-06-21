Bolojan, reales președinte al PNL. 73 de voturi au fost anulate

Ilie Bolojan a fost reales președinte al Partidului Național Liberal (PNL) la Congresul Extraordinar al formațiunii, desfășurat duminică la Romexpo.

Din totalul voturilor exprimate de delegați pentru Bolojan și echipa sa, 73 au fost anulate.

La Congresul Extraordinar al PNL au fost înregistrați aproximativ 700 de delegați absenți, potrivit Mediafax, însă numărul participanților a fost mai mare comparativ cu cel de la congresul organizat în vara anului trecut.

Reamintim că, ceva mai devreme, la Congresul Extraordinar al PNL, convocat de președintele Ilie Bolojan, s-a cerut demisia de onoare pentru Lucian Bode, fost secretar general al partidului, Rareș Bogdan, europarlamentar, Adrian Veștea, premier desemnat, Hubert Thuma, șeful filialei Ilfov și Alina Gorghiu, șefa filialei Argeș.

Congresul PNL a supus la vot două rezoluții, prima dintre ele fiind una privind refuzul oricărei colaborări cu PSD, cea de a doua vizând cererea unor demisii de onoare.

Ambele rezoluții au fost aprobate de cei prezenți la Congresul Extraordinar al PNL, cea de a doua cu unanimitate.

Partidul a decis să le ceară celor cinci - Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Thuma și Alina Gorghiu - să își dea demisia până luni la ora 12:00, urmând ca, în caz contrar, să fie declanșate procedurile disciplinare împotriva lor.

Lista absenților de la Congresul Extraordinar al PNL este deschisă de premierul desemnat, Adrian Veștea, care a decis să-și retragă candidatura pentru șefia partidului, după ce anterior anunțase că va fi contracandidatul premierului interimar, actualul președinte Ilie Bolojan.

Europarlamentarul Rareș Bogdan, primarul clujean Emil Boc, fost premier al României, ministrul interimar de Interne, Cătălin Predoiu, lidera organizației județene Argeș, Alina Gorghiu și liderul organizației Iflov Hubert Thuma completează lista absențelor de marcă de la congresul PNL.

De asemenea, președintele CJ Cluj, Alin Tise, președintele CJ și al filialei Giurgiu, Toma Petcu, liderul filialei din Botoșani Valeriu Iftime, primarul din Brașov George Scripcaru, senatoarea Nicoleta Pauliuc, ministrul interimar de Finanțe Alexandru Nazare, fosta ministră a Învățământului Monica Anisie, deutatul Andrei Baciu și fostul ministru al Tineretului Ionuț Stroe completează lista celor care au decis să boicoteze congresul.