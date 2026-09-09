Tribunalul General al Uniunii Europene a respins miercuri, 9 septembrie, acțiunea Ungariei împotriva deciziei de utilizare a profiturilor excepționale generate de activele înghețate ale Băncii Centrale a Rusiei pentru apărarea Ucrainei, potrivit Reuters.

Instanța a stabilit că nu are competență să soluționeze cauza, astfel că demersul juridic al Budapestei nu a dus la anularea măsurii europene.

Decizia este relevantă deoarece privește folosirea veniturilor obținute din active rusești imobilizate în cadrul sancțiunilor europene. Ea se referă la profiturile generate de aceste fonduri, nu la confiscarea integrală a rezervelor Băncii Centrale a Rusiei.

Tribunalul General, instanța de fond a Uniunii Europene, a respins acțiunea Ungariei pe motiv că nu are jurisdicție asupra acestei chestiuni. În consecință, instanța nu a anulat decizia europeană contestată de autoritățile ungare.

Hotărârea nu reprezintă o decizie prin care instanța ar fi stabilit că toate problemele juridice legate de activele rusești au fost soluționate. Ea privește competența Tribunalului General în cauza introdusă de Ungaria.

După invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022, Uniunea Europeană și alte state occidentale au imobilizat active ale Băncii Centrale a Rusiei.

În UE se află aproximativ 210 miliarde de euro din aceste fonduri, dintre care circa 185 de miliarde de euro sunt deținute prin depozitarul central de titluri Euroclear, cu sediul la Bruxelles.

Activele rămân înghețate, însă veniturile generate de deținerea lor au fost direcționate de UE către sprijinirea Ucrainei.

În aprilie 2026, Serviciul European de Acțiune Externă a anunțat că 1,4 miliarde de euro din astfel de venituri urmau să fie utilizate pentru sprijinirea Ucrainei.

Decizia Tribunalului General vine într-un moment în care statele membre discută în continuare modalitățile de finanțare a apărării Ucrainei. Veniturile generate de activele rusești imobilizate reprezintă una dintre sursele folosite de UE pentru a susține efortul de război al Kievului.

În același timp, dezbaterea privind utilizarea activelor rusești rămâne deschisă. Unele state europene au cerut reluarea discuțiilor despre folosirea fondurilor înghețate, în timp ce Belgia a menținut o poziție prudentă, invocând riscuri juridice și financiare.

Hotărârea Tribunalului General respinge acțiunea Ungariei în cauza analizată, fără a însemna că toate aspectele juridice ale folosirii activelor rusești au fost clarificate.

Discuțiile privind sprijinul financiar și militar pentru Ucraina, precum și regimul fondurilor rusești imobilizate, continuă la nivel european.