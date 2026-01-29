Activele Lukoil din Aeroportul Chișinău au trecut în proprietatea statului, stațiile urmând să fie preluate de o companie americană

Republica Moldova. Activele Lukoil-Moldova de pe teritoriul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău (AIC) au fost predate statului, marcând revenirea infrastructurii petrolieră în proprietate publică după aproape două decenii de control privat.

Actele de predare-primire au fost semnate de reprezentanții Agenției Proprietății Publice, AIC și Lukoil-Moldova, iar compania a achitat anterior amenda de cinci milioane de lei aplicată de Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului (CEIISS).

Predarea activelor survine în baza deciziei CEIISS din 15 decembrie 2025, care a interzis Lukoil să mai desfășoare activități în domenii considerate strategice pentru securitatea statului și a dispus restituirea complexului petrolier privatizat în 2005 contra sumei de 10 milioane de lei. În această perioadă, Lukoil a furnizat 100% din kerosenul utilizat de aeroport și a operat rezervoare proprii de combustibil de aviație.

Conform deciziei CEIISS, Lukoil trebuia să returneze activele până pe 9 ianuarie 2026, iar neîndeplinirea obligației a condus la aplicarea amenzii de cinci milioane de lei. Totodată, Aeroportul Chișinău preluase gratuit complexul petrolier încă din 12 noiembrie 2025, după ce Lukoil a fost inclusă pe lista sancțiunilor internaționale impuse de Biroul pentru controlul activelor străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA.

Ministerul Energiei a anunțat că stațiile Lukoil din Republica Moldova urmează să fie preluate de fondul de investiții american Carlyle Group. Noua companie va trebui să solicite aprobarea investițiilor în conformitate cu legislația națională, iar CEIISS va emite decizia oficială în acest sens.

În prezent, Lukoil deține aproximativ 20% din piața stațiilor de carburanți, aproape jumătate din importurile de motorină și gestionează aproximativ 110 stații pe întreg teritoriul țării.

Pe 22 octombrie 2025, OFAC a impus sancțiuni extinse companiilor rusești Lukoil și Rosneft, ca urmare a lipsei de deschidere a Moscovei pentru un acord de pace în Ucraina. Măsurile vizau atât companiile-mamă, cât și filialele, afectând producția, rafinarea și rețeaua internațională de benzinării.

Pe 29 ianuarie, Lukoil a anunțat că a acceptat să vândă majoritatea activelor externe, estimate la aproximativ 22 de miliarde de dolari, către Carlyle Group, însă tranzacția așteaptă aprobarea autorităților din SUA. Trezoreria americană a stabilit termenul limită pentru finalizarea vânzării până la 28 februarie 2026.