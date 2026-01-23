Politica

Lukoil-Moldova nu predă infrastructura aeroportuară, deși a fost amendată cu până la cinci milioane de lei

Lukoil-Moldova nu predă infrastructura aeroportuară, deși a fost amendată cu până la cinci milioane de leiSursa foto: Facebook/ Dorin Junghietu
Republica Moldova. Compania Lukoil-Moldova nu a restituit infrastructura complexului petrolier al Aeroportului Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, deși a fost sancționată cu o amendă de până la cinci milioane de lei pentru nerespectarea deciziilor statului și i s-a acordat un termen suplimentar de cinci zile, care a expirat săptămâna trecută.

„Până în acest moment, nu avem nicio constatare că Lukoil s-a conformat. Noi nu am recepționat încă infrastructura”, a declarat vineri, 23 ianuarie, directorul general al Agenției Proprietății Publice (APP), Roman Cojuhari, pentru presă.

Sura foto: Agenția Proprietăți Publice

Transferul rămâne în derulare, activitatea aeroportuară nu este afectată

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a precizat că procedurile juridice pentru predare sunt încă în curs și ar putea dura câteva zile. Oficialul a dat asigurări că întârzierea nu afectează activitatea aeroportului.

„Este mai mult o formalitate juridică. Activitățile de alimentare și operare a terminalului se desfășoară în condiții normale, după ce Aeroportul a preluat anterior terminalul de alimentare”, a mai declarat ministrul Energiei.

Trenul-fantomă al boierului din Moldova care și-a construit propria cale ferată din ură pentru oamenii de rând
Martorii lui Plahotniuc. Un fost ministru va fi adus forţat în instanţă
Reprezentanții Lukoil nu au dorit să comenteze situația.

Istoricul deciziilor și sancțiunilor

Termenul de cinci zile a fost stabilit pe 16 ianuarie, după ce Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului a aplicat companiei o amendă pentru nerespectarea deciziei de a restitui activele.

Decizia inițială din decembrie 2025 obliga Lukoil-Moldova să revină la situația dinainte de 2005, când infrastructura petrolieră a fost preluată de la aeroport contra a zece milioane de lei, iar predarea trebuia realizată în 20 de zile.

Pe 14 ianuarie, instituțiile statului au fost informate că Lukoil-Moldova refuză să semneze actul de transmitere-primire, motivând că lipsesc aprobările din partea asociatului unic, Lukoil International GmbH.

Ministerul Energiei a anunțat că, „având în vedere că termenele au fost depășite și decizia anterioară nu a fost respectată, vor fi aplicate gradual măsurile prevăzute de Legea 174/2021 privind investițiile de importanță pentru securitatea statului”.

Lukoil Aeroport, Active preluate

Sursa foto: Ministerul Energiei al Republicii Moldova

Importanța infrastructurii și măsurile adoptate

Pe 15 decembrie 2025, Consiliul pentru examinarea investițiilor a decis ca activele Lukoil-Moldova de la Aeroportul „Eugen Doga” să revină în proprietatea statului în termen de 20 de zile.

Lukoil controlează aproximativ 20% din piața stațiilor de carburanți din R. Moldova, aproape toate importurile de motorină și aproape 110 stații de alimentare. Compania furniza 100% din kerosenul utilizat de aeroport prin subsidiara sa, care deține și rezervoare proprii pentru combustibil de aviație.

Pentru a evita o criză de combustibil, Aeroportul „Eugen Doga” a preluat gratuit, pe 14 noiembrie, operarea terminalului petrolier, iar kerosenul este livrat în prezent de companii din România.

