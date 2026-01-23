Lukoil-Moldova nu predă infrastructura aeroportuară, deși a fost amendată cu până la cinci milioane de lei

Republica Moldova. Compania Lukoil-Moldova nu a restituit infrastructura complexului petrolier al Aeroportului Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, deși a fost sancționată cu o amendă de până la cinci milioane de lei pentru nerespectarea deciziilor statului și i s-a acordat un termen suplimentar de cinci zile, care a expirat săptămâna trecută.

„Până în acest moment, nu avem nicio constatare că Lukoil s-a conformat. Noi nu am recepționat încă infrastructura”, a declarat vineri, 23 ianuarie, directorul general al Agenției Proprietății Publice (APP), Roman Cojuhari, pentru presă.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a precizat că procedurile juridice pentru predare sunt încă în curs și ar putea dura câteva zile. Oficialul a dat asigurări că întârzierea nu afectează activitatea aeroportului.

„Este mai mult o formalitate juridică. Activitățile de alimentare și operare a terminalului se desfășoară în condiții normale, după ce Aeroportul a preluat anterior terminalul de alimentare”, a mai declarat ministrul Energiei.

Reprezentanții Lukoil nu au dorit să comenteze situația.

Termenul de cinci zile a fost stabilit pe 16 ianuarie, după ce Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului a aplicat companiei o amendă pentru nerespectarea deciziei de a restitui activele.

Decizia inițială din decembrie 2025 obliga Lukoil-Moldova să revină la situația dinainte de 2005, când infrastructura petrolieră a fost preluată de la aeroport contra a zece milioane de lei, iar predarea trebuia realizată în 20 de zile.

Pe 14 ianuarie, instituțiile statului au fost informate că Lukoil-Moldova refuză să semneze actul de transmitere-primire, motivând că lipsesc aprobările din partea asociatului unic, Lukoil International GmbH.

Ministerul Energiei a anunțat că, „având în vedere că termenele au fost depășite și decizia anterioară nu a fost respectată, vor fi aplicate gradual măsurile prevăzute de Legea 174/2021 privind investițiile de importanță pentru securitatea statului”.

Pe 15 decembrie 2025, Consiliul pentru examinarea investițiilor a decis ca activele Lukoil-Moldova de la Aeroportul „Eugen Doga” să revină în proprietatea statului în termen de 20 de zile.

Lukoil controlează aproximativ 20% din piața stațiilor de carburanți din R. Moldova, aproape toate importurile de motorină și aproape 110 stații de alimentare. Compania furniza 100% din kerosenul utilizat de aeroport prin subsidiara sa, care deține și rezervoare proprii pentru combustibil de aviație.

Pentru a evita o criză de combustibil, Aeroportul „Eugen Doga” a preluat gratuit, pe 14 noiembrie, operarea terminalului petrolier, iar kerosenul este livrat în prezent de companii din România.