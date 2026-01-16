Lukoil-Moldova, amendată cu până la 5 milioane de lei pentru nerespectarea deciziei privind complexul petrolier al Aeroportului Chișinău

Republica Molodva. Compania Lukoil-Moldova a fost amendată de Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, după ce nu a respectat o decizie anterioară privind transmiterea în proprietatea statului a complexului petrolier de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Energiei, vineri, 16 ianuarie 2026, Consiliul a decis aplicarea unei sancțiuni financiare în mărime de 5% din cifra de afaceri a companiei, dar nu mai mult de 5 milioane de lei, ca urmare a ignorării deciziei emise la data de 14 decembrie 2025. În același timp, autoritățile au acordat companiei un termen suplimentar de cinci zile pentru a se conforma cerințelor legale.

Ministerul Energiei reamintește că, prin decizia anterioară a Consiliului, Lukoil-Moldova a primit un termen de 20 de zile pentru a reveni la situația juridică existentă înainte de anul 2005 și pentru a transmite în proprietatea statului infrastructura complexului petrolier situat pe teritoriul Aeroportului Internațional Chișinău.

Cu toate acestea, pe 14 ianuarie, instituțiile statului au fost informate oficial despre refuzul companiei de a semna actul de transmitere-primire a bunurilor aferente complexului petrolier. Conform comunicatului Ministerului Energiei, refuzul a fost justificat de lipsa aprobării din partea asociatului unic – Lukoil International GmbH.

Autoritățile subliniază că termenele stabilite au fost depășite, iar decizia Consiliului nu a fost respectată, fapt care a determinat aplicarea sancțiunii financiare și avertizarea privind măsuri suplimentare.

„Având în vedere că termenele au fost depășite și decizia anterioară nu a fost respectată, vom aplica gradual măsurile prevăzute de Legea nr. 174/2021 cu privire la investițiile de importanță pentru securitatea statului”, se arată în comunicatul Ministerului Energiei.

În primă etapă, Lukoil-Moldova este obligată să achite amenda aplicată și să se conformeze deciziei Consiliului în termenul de cinci zile stabilit.

Ministerul Energiei dă asigurări că situația creată nu afectează activitatea Aeroportului Internațional Chișinău. Potrivit instituției, aeroportul „continuă să livreze servicii de calitate pentru pasageri și să asigure deservirea navelor la sol, inclusiv prin aprovizionarea fără întrerupere cu combustibil”.

Pentru a evita o eventuală criză de combustibil pentru aviație, Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău a preluat gratuit, pe 14 noiembrie, operarea terminalului petrolier, iar în prezent kerosenul este livrat de companii din România.

În Republica Moldova, Lukoil controlează aproximativ 20% din piața stațiilor de alimentare, gestionează aproape 110 stații de carburanți și are o pondere semnificativă în importurile de motorină. Totodată, prin subsidiara Lukoil-Moldova, compania furniza anterior 100% din kerosenul utilizat de aeroport, deținând și propriile rezervoare pentru combustibil de aviație.