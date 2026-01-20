Justitie

Foști funcționari, vizați într-o anchetă amplă pentru predarea infrastructurii petroliere de la Aeroport Chișinău companiei Lukoil

Comentează știrea
Foști funcționari, vizați într-o anchetă amplă pentru predarea infrastructurii petroliere de la Aeroport Chișinău companiei LukoilSursa foto: Ministerul Energiei al Republicii Moldova
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Foști funcționari ai Ministerului Economiei ar putea fi cercetați penal pentru tranzacția prin care companiei ruse Lukoil i-a fost predată, în anul 2005, infrastructura petrolieră de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Declarația a fost făcută de vicepremierul Vladimir Bolea în cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova. 

Potrivit lui Bolea, în prezent autoritățile desfășoară, în prezent, o anchetă pentru a stabili dacă și în ce mod Lukoil și-a respectat obligațiile investiționale asumate la finele anului 2005, atunci când a achitat 10 milioane de lei pentru a-i fi transferată infrastructura de alimentare cu carburanți de la aeroport. Potrivit unor evaluări din acea perioadă, suma ar fi fost mult sub valoarea reală a bunurilor transmise.

Sursa foto: Arhivă/EVZ

„Se va face o analiză minuțioasă a activității economico-comerciale a companiilor Lukoil și, în mod deosebit, a funcționarilor din acea perioadă a Ministerului Economiei, care au predat aceste bunuri”, a declarat vicepremierul Vladimir Bolea.

Acesta a subliniat că analiza trebuie să includă toate afacerile dubioase, extrem de frauduloase și extrem de dezavantajoase realizate de stat de-a lungul anilor, fără niciun interes pentru aeroport.

Dacia cucerește piața europeană: SUV-ul lansat în 2025, cel mai căutat model
Dacia cucerește piața europeană: SUV-ul lansat în 2025, cel mai căutat model
Vizita lui George Simion la Washington stârnește controverse în SUA
Vizita lui George Simion la Washington stârnește controverse în SUA

Rolul Ministerului Economiei, pus sub semnul întrebării

Menționăm că, în perioada în care a fost realizată tranzacția, Ministerul Economiei era condus de Valeriu Lazăr, în Guvernul Tarlev. Acesta este cercetat penal și în dosarul privind concesionarea ulterioară a Aeroportului Internațional Chișinău.

Solicitat de presă, Valeriu Lazăr a declarat că nu își amintește acest episod și afirmă că, cel mai probabil, alte instituții ale statului au fost responsabile de această tranzacție.

„Nu țin minte așa ceva. Ministerul Economiei nu a avut atribuții atunci, dacă eu nu greșesc. Sunt sigur că nu am avut competență în sensul acesta. Era un alt ministru, dacă nu greșesc al Infrastructurii sau chiar al Industriei și Energeticii, ceva de genul acesta. Chiar nu țin minte să fi avut noi competențe”, a declarat Valeriu Lazăr.

Ministerul Industriei și Infrastructurii din Guvernul Tarlev era condus, în anul 2005, de Vladimir Antosii.

Lukoil refuză să predea bunurile statului

Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului a decis, pe 16 ianuarie curent, aplicarea unei amenzi de 5 milioane de lei SRL „Lukoil-Moldova”, pentru nerespectarea deciziilor anterioare privind revenirea complexului petrolier de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău în proprietatea statului, după expirarea termenului suplimentar de 15 ani.

Potrivit Ministerului Energiei, Lukoil-Moldova a primit un termen de 20 de zile pentru a reveni la situația existentă înainte de anul 2005 și pentru a preda infrastructura complexului petrolier în proprietatea statului.

Pe 14 ianuarie, instituțiile statului au fost informate despre refuzul companiei de a semna actul de transmitere-primire a bunurilor aferente complexului petrolier de la aeroport. Refuzul a fost motivat de lipsa aprobării din partea asociatului unic, Lukoil International GmbH.

Consiliul pentru examinarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului a decis încă pe 15 decembrie 2025 că activele Lukoil-Moldova de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău trebuie să revină, în termen de 20 de zile, în proprietatea statului, așa cum erau până în anul 2005.

Lukoil

Lukoil. Sursă foto: Peexels

Poziția dominantă a Lukoil pe piața carburanților

În Republica Moldova, compania rusească Lukoil controla, până la aplicarea sancțiunilor occidentale menite să descurajeze războiul din Ucraina, aproximativ 20% din piața stațiilor de alimentare, o pondere semnificativă din importurile de motorină și gestiona aproape 110 stații de carburanți.

Totodată, compania furniza 100% din kerosenul utilizat de Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, prin subsidiara Lukoil-Moldova, care deținea și propriile rezervoare pentru combustibil de aviație.

Pentru a evita o criză de combustibil pentru aviație, Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a preluat gratuit, pe 14 noiembrie 2025, operarea terminalului petrolier, iar kerosenul este livrat, în prezent, de companii din România.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:09 - Armistițiul din Siria, sub semnul întrebării. Luptele au for reluate în nord
14:01 - Dacia cucerește piața europeană: SUV-ul lansat în 2025, cel mai căutat model
13:49 - Vizita lui George Simion la Washington stârnește controverse în SUA
13:44 - Zelenski anunță un nou sistem de apărare antiaeriană în Ucraina. Va include grupuri mobile de foc și drone interceptoare
13:39 - Fermierii români protestează față de acordul Mercosur, alături de agricultori din toată Europa
13:33 - Renault sprijină strategia militară a Franței. Compania se va implica în dezvoltarea industriei de drone

HAI România!

Nicușor, Davos și Arta de a sta „Teleleu”
Nicușor, Davos și Arta de a sta „Teleleu”
Marile schimbări mondiale. Hai LIVE cu Turcescu
Marile schimbări mondiale. Hai LIVE cu Turcescu
Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina

Proiecte speciale