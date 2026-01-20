Foști funcționari, vizați într-o anchetă amplă pentru predarea infrastructurii petroliere de la Aeroport Chișinău companiei Lukoil

Republica Moldova. Foști funcționari ai Ministerului Economiei ar putea fi cercetați penal pentru tranzacția prin care companiei ruse Lukoil i-a fost predată, în anul 2005, infrastructura petrolieră de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Declarația a fost făcută de vicepremierul Vladimir Bolea în cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova.

Potrivit lui Bolea, în prezent autoritățile desfășoară, în prezent, o anchetă pentru a stabili dacă și în ce mod Lukoil și-a respectat obligațiile investiționale asumate la finele anului 2005, atunci când a achitat 10 milioane de lei pentru a-i fi transferată infrastructura de alimentare cu carburanți de la aeroport. Potrivit unor evaluări din acea perioadă, suma ar fi fost mult sub valoarea reală a bunurilor transmise.

„Se va face o analiză minuțioasă a activității economico-comerciale a companiilor Lukoil și, în mod deosebit, a funcționarilor din acea perioadă a Ministerului Economiei, care au predat aceste bunuri”, a declarat vicepremierul Vladimir Bolea.

Acesta a subliniat că analiza trebuie să includă toate afacerile dubioase, extrem de frauduloase și extrem de dezavantajoase realizate de stat de-a lungul anilor, fără niciun interes pentru aeroport.

Menționăm că, în perioada în care a fost realizată tranzacția, Ministerul Economiei era condus de Valeriu Lazăr, în Guvernul Tarlev. Acesta este cercetat penal și în dosarul privind concesionarea ulterioară a Aeroportului Internațional Chișinău.

Solicitat de presă, Valeriu Lazăr a declarat că nu își amintește acest episod și afirmă că, cel mai probabil, alte instituții ale statului au fost responsabile de această tranzacție.

„Nu țin minte așa ceva. Ministerul Economiei nu a avut atribuții atunci, dacă eu nu greșesc. Sunt sigur că nu am avut competență în sensul acesta. Era un alt ministru, dacă nu greșesc al Infrastructurii sau chiar al Industriei și Energeticii, ceva de genul acesta. Chiar nu țin minte să fi avut noi competențe”, a declarat Valeriu Lazăr.

Ministerul Industriei și Infrastructurii din Guvernul Tarlev era condus, în anul 2005, de Vladimir Antosii.

Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului a decis, pe 16 ianuarie curent, aplicarea unei amenzi de 5 milioane de lei SRL „Lukoil-Moldova”, pentru nerespectarea deciziilor anterioare privind revenirea complexului petrolier de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău în proprietatea statului, după expirarea termenului suplimentar de 15 ani.

Potrivit Ministerului Energiei, Lukoil-Moldova a primit un termen de 20 de zile pentru a reveni la situația existentă înainte de anul 2005 și pentru a preda infrastructura complexului petrolier în proprietatea statului.

Pe 14 ianuarie, instituțiile statului au fost informate despre refuzul companiei de a semna actul de transmitere-primire a bunurilor aferente complexului petrolier de la aeroport. Refuzul a fost motivat de lipsa aprobării din partea asociatului unic, Lukoil International GmbH.

Consiliul pentru examinarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului a decis încă pe 15 decembrie 2025 că activele Lukoil-Moldova de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău trebuie să revină, în termen de 20 de zile, în proprietatea statului, așa cum erau până în anul 2005.

În Republica Moldova, compania rusească Lukoil controla, până la aplicarea sancțiunilor occidentale menite să descurajeze războiul din Ucraina, aproximativ 20% din piața stațiilor de alimentare, o pondere semnificativă din importurile de motorină și gestiona aproape 110 stații de carburanți.

Totodată, compania furniza 100% din kerosenul utilizat de Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, prin subsidiara Lukoil-Moldova, care deținea și propriile rezervoare pentru combustibil de aviație.

Pentru a evita o criză de combustibil pentru aviație, Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a preluat gratuit, pe 14 noiembrie 2025, operarea terminalului petrolier, iar kerosenul este livrat, în prezent, de companii din România.