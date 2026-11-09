Cum poți fi păcălit în baruri. Cele mai frecvente trucuri 

Cum poți fi păcălit în baruri. Mergi la bar, comanzi o băutură și plătești prețul cerut. În multe cazuri, însă, ceea ce primești nu corespunde pe deplin cu ceea ce ai plătit.

Practici precum turnarea mai puțină de alcool, înlocuirea brandurilor premium sau upselling-ul agresiv sunt destul de răspândite în industria de ospitalitate, iar clienții rareori le observă la timp.

Una dintre cele mai frecvente metode este short pour-ul – turnarea intenționată a unei cantități mai mici de alcool decât ar trebui. Diferența pare mică la o singură băutură, dar pe parcursul unei seri se adună.

Un studiu realizat de Chartered Trading Standards Institute din Marea Britanie a arătat că peste două treimi din paharele de bere și vin testate conțineau mai puțin lichid decât trebuia. În medie, un consumator de bere pierdea echivalentul a aproximativ 88 de lire pe an, iar unul de vin aproape 115 lire.

O altă practică întâlnită este schimbarea brandului. Clientul cere un whisky, gin sau vodcă premium, iar barmanul toarnă o variantă mai ieftină, păstrând diferența de preț. Metoda funcționează mai ales la cocktailuri și la băuturile amestecate, unde gustul este mai greu de identificat.

Upselling-ul este la fel de răspândit. „Vrei varianta premium?” sau „Îți fac o sticlă, iese mai rentabil” sunt fraze menite să crească nota. Diferența de preț e adesea mai mare decât valoarea reală adăugată.

La fel se întâmplă și cu mixerele: cola, tonicul sau sucul natural pot costa aproape cât alcoolul, deși costul pentru local este minim.

Există și variante mai subtile. Unele localuri adaugă pe notă băuturi necomandate, mai ales când clientul este deja băut sau nu verifică detaliile. Altele oferă „un shot din partea casei”, care ulterior apare pe cont sau servește drept pretext pentru a încuraja consumul suplimentar.

Cum te protejezi? Urmărește cum ți se prepară băutura, mai ales când comanzi un brand anume. Cere nota înainte să plătești și verific-o. Dacă ceva ți se pare suspect, întreabă politicos din ce sticlă s-a turnat. În localurile serioase, barmanii nu au de ce să se ofenseze.

Nu toate barurile practică astfel de metode. Multe localuri respectă măsurile și oferă ceea ce promit. Totuși, atunci când prețurile cresc și marjele se strâng, tentația de a „ajusta” porțiile există. Cea mai bună apărare rămâne atenția: când știi la ce să te uiți, șansele de a fi păcălit scad considerabil.