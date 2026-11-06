Cum ești păcălit la service-ul auto. Cele mai frecvente țepe

Lăsatul mașinii în service rămâne, pentru mulți șoferi, un moment de stres. Nu doar din cauza costurilor, ci și din teama că vor plăti pentru lucrări care nu s-au făcut sau care nu erau necesare, spun specialiștii.

Practicile de acest tip nu sunt inventate, iar mărturiile șoferilor și articolele din presa de specialitate arată că anumite „țepe” se repetă de ani de zile.

Una dintre cele mai răspândite este schimbul de ulei doar pe factură. Clientul plătește ulei și manoperă, dar uleiul fie nu se schimbă deloc, fie doar se completează.

n unele cazuri, filtrul rămâne același, doar că este șters sau aspirat. Șoferul pleacă liniștit, cu bonul în mână, fără să știe că motorul rulează în continuare cu același ulei uzat.

La fel de frecventă este practica cu piesele noi pe hârtie și piesele vechi pe mașină. Service-ul arată clientului piesele proaspăt cumpărate, le trece pe factură, dar montează componente second-hand sau demontate de pe alte mașini. Piesele noi sunt fie returnate, fie vândute altcuiva.

O altă metodă clasică este inventarea de probleme. Martorul „check engine” se aprinde din cauza unei simple supape EGR, dar clientului i se spune că trebuie schimbate și bujiile, bobinele sau chiar bateria. Factura crește de câteva ori față de costul real al reparației.

Mulți șoferi cad și în capcana devizului mic la început. Prețul inițial pare rezonabil. După ce mașina este pe rampă, apar „probleme suplimentare” prezentate ca urgente. Presiunea psihologică funcționează: „Dacă nu le rezolvăm acum, se strică tot”.

Există și variante mai subtile. Filtrele de aer sau de polen nu se schimbă, ci doar se curăță. Freonul de la aerul condiționat este golit iarna și vândut înapoi vara. Iar erorile din calculatorul mașinii sunt uneori doar șterse, fără ca cauza reală să fie remediată.

Cum te protejezi? Cere întotdeauna un deviz detaliat, scris, înainte de a începe lucrările. Cere să ți se arate piesele demontate. Dacă e posibil, cere o a doua opinie. Și alege service-uri cu recenzii consistente și autorizație RAR la vedere.

Nu toate atelierele înșală. Dar cele care o fac mizează pe graba și pe neștiința clientului. Informarea rămâne cel mai bun scut.