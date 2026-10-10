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Cum strici cafeaua fără să-ți dai seama. Lucruri pe care nu trebuie să le faci niciodată

Cum strici cafeaua fără să-ți dai seama. Lucruri pe care nu trebuie să le faci niciodatăCafea. Sursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Dacă nu te pricepi, poți să strici ușor cafeaua de fițe pe care ai dat o grămadă de bani. Mulți iubitori de cafea investesc în boabe proaspete, dar strică rezultatul final prin două greșeli banale: râșnirea greșită și folosirea apei care fierbe. Ambele afectează extracția – procesul prin care apa preia aromele, zaharurile și acizii din cafea, explică specialiștii.

Contează mult cum macini cafeaua

Prima greșeală apare la râșnită. Mărimea și uniformitatea măcinăturii determină cât de repede și cât de complet se extrag substanțele. Dacă macini prea fin, apa stă prea mult în contact cu particulele și extrage compuși amari și astringenți.

Dacă macini prea grosier, apa trece prea repede, iar cafeaua iese acrișoară, slabă și fără corp. Ideal este ca măcinătura să fie adaptată metodei: mai fină pentru espresso, medie pentru filtru, mai grosieră pentru French press.

La fel de importantă este uniformitatea – o râșniță proastă produce un amestec de particule foarte fine și foarte mari, ceea ce duce la extracție inegală.

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Apa prea fierbinte strică orice cafea

A doua greșeală este apa prea fierbinte. Specialty Coffee Association recomandă o temperatură între 90 și 96°C pentru prepararea cafelei.

Apa care fierbe (100°C) extrage mai agresiv și scoate la suprafață compuși amari și note „arse”, mai ales la prăjelile deschise. Rezultatul este o cafea plată, amară și fără finețea aromelor.

Cafea turcească

Cafea turcească. Sursă foto: Pixabay

Soluția este simplă: după ce apa ajunge la fierbere, oprește focul și așteaptă 30–45 de secunde înainte de a o turna. În acest interval, temperatura scade natural în intervalul optim. Pentru metodele de filtru (V60, Chemex, Aeropress), această diferență se simte clar în gust.

Ce poți să faci pentru cafeaua perfectă

Cele două greșeli se potențează reciproc. O măcinătură prea fină combinată cu apă clocotită accentuează amăreala. O măcinătură prea grosieră cu apă prea fierbinte tot nu salvează extracția incompletă.

Dacă vrei o cafea mai bună acasă, controlează aceste două variabile înainte de a schimba aparatul sau boabele. O râșniță decentă și apa la temperatura potrivită fac, de multe ori, o diferență mai mare decât prețul boabelor.

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