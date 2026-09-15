Procurorul Claudiu Sandu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, îl critică pe președintele Nicușor Dan după declarațiile făcute de șeful statului într-un interviu acordat Euronews, în care a spus că este „un mic pas înainte” faptul că presa nu a mai relatat în ultimul an despre un caz de mare corupție.

Sandu susține că afirmația președintelui este nedreaptă față de cei care au luptat împotriva corupției și pune sub semnul întrebării modul în care sunt privite dosarele de corupție, anchetele jurnalistice și funcționarea justiției.

„Sunt siderat. Ascult un interviu al președintelui României care spune că este un lucru bun faptul că, în ultimul an, presa nu a relatat despre niciun caz de mare corupție. Așadar, dacă ascundem bine faptele de corupție și presa nu află despre ele, înseamnă că am făcut un mare pas înainte. Pe de altă parte, președintele spune că investigațiile jurnalistice care mai devoalează o parte din nedreptăților și corupției, fie că sunt în justiție, fie că sunt în alt domeniu, reprezintă de fapt niște scandaluri publice.

Iar scandalurile publice nu sunt bune. Președintele nu dorește scandaluri publice. Dorește să lucreze și să reformeze cu actualele legi și cu actuala garnitură de oameni care ocupă funcții importante în justiție. Am închis interviul. Este foarte nedrept pentru oamenii care au luptat cu adevărat împotriva corupției să asculte așa ceva. În săptămâna în care s-a aflat că niște magistrați s-au lăfăit într-un avion privat cu niște persoane cu o activitate îndoielnică, unii chiar condamnați penal”, a scris Sandu, marți, pe Facebook.

Procurorul amintește apoi de dosarele de corupție închise în urma unor decizii ale Înaltei Curți și se întreabă dacă nu cumva corupția a ajuns să fie considerată o stare de normalitate.

„Oare chiar am uitat? Câte dosare de corupție cu probe grele în ele au fost distruse prin anularea probelor? Câte dosare grele de corupție au fost distruse prin prescripție? Câte dosare sunt distruse de lipsa resurselor și de legislația catastrofală? Oare am uitat că până și DGA-ului i-a fost interzis de către Înalta Curte să mai ancheteze fapte de corupție, iar unde au lucrat acești oameni specializați se anulează probele? Oare am uitat că din miliardele furate de corupți nu s-a recuperat mai nimic? Oare am uitat că până și corupții condamnați definitiv au fost ulterior spălați prin căi extraordinare de atac? Toate acestea sunt doar niște scandaluri publice, iar în spatele lor se ascunde de fapt o stare de normalitate? Corupția este noua stare de normalitate? Sunt un scandalagiu”, a adăugat Claudiu Sandu.

În opinia procurorului, președintele trebuie să folosească autoritatea funcției pentru a lupta împotriva corupției și să nu accepte compromisuri.

„Credeam că un președinte trebuie să lupte din prima zi cu pericolul corupției. Să își pună la bătaie toată greutatea funcției și importanța omului care adună cele mai multe voturi în societate. Să riște suspendarea și să nu accepte compromisuri. Când colo este foarte bine că presa nu relatează despre fapte de mare corupție. Înseamnă că au dispărut. Și ne mai întrebăm de unde este furia în societate. Oamenii văd ce case au corupții. Ce mașini conduc copiii corupților. Ce avioane private folosesc. Ce vacanțe își fac. Totul e pe rețele.

Dar noi dormim bine pentru că presa nu află despre acte de corupție. Bine, presa serioasă. Ceilalți oricum inventează la comandă. De fapt, patriotismul nu înseamnă puparea icoanelor și a steagului. Patriotismul înseamnă curajul de a privi adevărul în față; de a recunoaște greșelile și de a căuta soluții. Patriotismul înseamnă o luptă continuă pentru dreptate astfel încât fiecare contribuabil să vadă că banii pe care el îi plătește sunt protejați de stat și investiți în interes public. Iar corupția este principalul adversar al patriotismului. Dar, dacă este să urmăm linia desenată de domnul președinte, dacă suntem toți corupți, nu mai este nimeni corupt”, a transmis Claudiu Sandu.

Reacția procurorului vine după ce președintele Nicușor Dan a acordat luni un interviu postului Euronews, în care a spus că este un „mic pas înainte” faptul că presa nu a mai relatat în ultimul an despre un caz de mare corupție.

„Ce pot să spun este că pe, să spunem, mare corupție, în ultimul an, dacă ne uităm, nu am văzut ca presa să fi relatat un caz de mare corupție. E un mic pas înainte, nu zic că nu există corupție, Doamne ferește, dar e un mic pas înainte. Am avut exercițiul ăsta cu Programul SAFE, pe care în linii mari l-am încheiat la timp cu o colaborare parlamentară, am avut exercițiul PNRR, cum am spus, am încheiat 92%, deci trebuie să privim în echilibru, fără să, repet, să băgăm sub preș toate neajunsurile”, a susținut Nicușor Dan.