Monica Bîrlădeanu a marcat împlinirea a doi ani de la căsătoria cu medicul Valeriu Gheorghiță printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. Actrița i-a transmis soțului său că l-ar alege din nou și a vorbit despre dorința de a rămâne împreună până la sfârșitul vieții. „Sunt doi ani de la momentul acesta. Te-aș alege din nou și mereu, în fiecare zi, în orice situație. Să ne dea Dumnezeu viață lungă împreună, până la capăt. Love”, a scris Monica Bîrlădeanu.

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au devenit soț și soție pe 5 octombrie 2024, la Palatul Snagov. Nunta a fost organizată după mai multe luni de pregătiri și a fost prezentată public prin fotografii și informații distribuite ulterior de invitați și de cei doi.

Relația lor a ajuns în atenția publică în 2023, după apariția unor imagini cu cei doi. La acel moment au apărut și informații potrivit cărora medicul ar fi fost încă însurat. Monica Bîrlădeanu a ales atunci să clarifice situația și să confirme relația, precizând că Valeriu Gheorghiță era necăsătorit.

„Dragilor, știu că circulă o știre cu informații eronate vis-a-vis de relația mea personală și ca să nu vă faceți gânduri sau să vă puneți întrebări, îmi doresc să aflați adevărul direct de la mine: partenerul meu de viață e un bărbat absolut necăsătorit, liber de orice obligație. Nu e o relație ascunsă, doar că am acest principiu de care mă țin, să nu vorbesc public despre viața mea personală. Vă îmbrățisez tare!”, a transmis actrița.

Monica Bîrlădeanu, cunoscută și sub numele profesional Monica Dean, s-a născut la Iași și și-a început activitatea în televiziune și în domeniul modei, înainte de a se dedica actoriei.

A avut roluri în producții cinematografice și de televiziune din România și din străinătate. Printre aparițiile sale se numără filmul „Moartea domnului Lăzărescu”, lansat în 2005, precum și un rol în serialul american „Lost”, în 2006.

Bîrlădeanu a continuat să lucreze în cinematografie și televiziune, fiind prezentă în producții românești și internaționale.

Valeriu Gheorghiță este medic și a devenit cunoscut publicului larg în special în perioada pandemiei de COVID-19, când a coordonat Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19.

El a ocupat această funcție de la începutul campaniei naționale de vaccinare, în decembrie 2020. Ulterior, a preluat funcția de manager al Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”.

Înainte de a deveni cunoscut la nivel național prin activitatea legată de campania de vaccinare, Gheorghiță și-a desfășurat activitatea medicală în domeniul bolilor infecțioase.