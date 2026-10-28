Noul Spital „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” de la Balotești, dat în folosință

Noul Spital „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” de la Balotești a fost dat în folosință, după o investiție de 961,4 milioane de lei, finanțată în proporție de 95% din fonduri europene nerambursabile. Unitatea medicală dispune de 520 de paturi, 14 săli de operație și echipamente avansate pentru diagnostic, tratament și recuperare. Peste trei sferturi dintre pacienții care se adresează spitalului provin din populația civilă.

Modernizarea și extinderea Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” reprezintă o etapă importantă în dezvoltarea campusului medical și educațional integrat de la Balotești. Proiectul a presupus construirea unei clădiri noi și reabilitarea integrală a corpului existent, cele două imobile fiind reunite într-un singur ansamblu medical.

Noua infrastructură are o suprafață totală de 55.062 de metri pătrați și permite extinderea serviciilor medicale, introducerea unor noi specialități și reorganizarea circuitelor destinate pacienților.

Valoarea totală a proiectului de modernizare și extindere a spitalului se ridică la 961,4 milioane de lei, echivalentul unei investiții de aproape un miliard de lei.

Din această sumă, 95% reprezintă fonduri europene nerambursabile, acordate prin componenta de granturi a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Contribuția națională este de numai 5% din valoarea proiectului și a fost asigurată prin Ministerul Sănătății.

Finanțarea a fost realizată prin Componenta 12 – Sănătate, Investiția I2 – Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, respectiv I2.1 – Infrastructură spitalicească publică nouă și I2.2 – Echipamente și aparatură medicală.

Proiectul a fost implementat de Serviciul Român de Informații, prin Unitatea Militară 0929 București, în parteneriat cu Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”. Compania Națională de Investiții a avut rolul de structură de implementare.

Un aspect important privind gestionarea investiției este că niciun membru al echipei de proiect nu a beneficiat de remunerație suplimentară din fondurile europene pentru activitatea desfășurată în cadrul acestuia.

Noua unitate medicală dispune de 520 de paturi, organizate în 19 secții. Dintre acestea, 460 sunt destinate spitalizării continue, iar 60 sunt alocate spitalizării de zi. Infrastructura include 14 săli de operație, printre care și o sală hibridă destinată chirurgiei cardiovasculare, precum și două săli de angiografie, trei săli de endoscopie digestivă și un laborator de bronhoscopie. Pentru îngrijirea pacienților aflați în stare critică, spitalul are 41 de paturi de terapie intensivă, repartizate între ATI generală și ATI cardiovasculară, la care se adaugă 10 paturi USTACC.

De asemenea, a fost amenajat un compartiment cu trei paturi destinat pacienților cu arsuri de gravitate medie, celor aflați în perioada postcritică și, în anumite condiții, pacienților cu arsuri grave. Compartimentul dispune de un salon de terapie intensivă și de o sală de operație dedicată.

Dotările medicale includ echipamente PET-CT, SPECT-CT și aparatură pentru radioterapie, care vor permite dezvoltarea serviciilor de diagnostic și tratament oncologic. În domeniul recuperării medicale, spitalul beneficiază de tehnologii avansate, inclusiv exoschelete și sisteme de mobilizare robotică.

Noua infrastructură permite și extinderea activității prin introducerea unor specialități medicale și chirurgicale precum neurochirurgia, chirurgia toracică, psihiatria și chirurgia oro-maxilo-facială. Totodată, secția de neurologie include paturi dedicate îngrijirii pacienților cu accident vascular cerebral.

Ansamblul medical de la Balotești cuprinde două corpuri de clădire, care însumează o suprafață desfășurată de 55.062 de metri pătrați. Clădirea nou construită are 37.268,56 metri pătrați și este organizată pe subsol, demisol, parter și patru etaje.

Corpul existent, cu o suprafață de 17.793,20 metri pătrați, a fost reabilitat și modernizat în totalitate. Acesta are demisol, parter, trei etaje și un al patrulea nivel destinat spațiilor tehnice.

Cele două clădiri sunt integrate prin circuite medicale și funcționale comune, astfel încât activitățile spitalului să poată fi desfășurate într-un sistem unitar. Reorganizarea spațiilor urmărește eficientizarea traseului pacienților, îmbunătățirea colaborării între specialitățile medicale și asigurarea unor condiții de lucru moderne pentru personal.

Peste trei sferturi dintre persoanele care se adresează Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” provin din populația civilă.

Conform datelor prezentate de unitatea medicală, procentul acestora depășește 77% din totalul pacienților.

Această pondere evidențiază rolul spitalului în asigurarea accesului cetățenilor la servicii medicale complexe, de la investigații și tratamente de specialitate până la intervenții chirurgicale și îngrijiri de terapie intensivă.

Activitatea medicală a Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” a înregistrat creșteri importante în perioada 2022–2025. Cea mai mare evoluție a fost consemnată în cazul spitalizării de zi, unde numărul pacienților a crescut cu 124,8%, ajungând la peste 51.000 de persoane anual.

În aceeași perioadă, numărul pacienților internați în regim de spitalizare continuă a crescut cu 56,4%. În paralel, durata medie de spitalizare s-a redus de la 5,8 zile la 5 zile. Datele arată o creștere a numărului de pacienți tratați, concomitent cu scăderea duratei medii a internărilor.

Investițiile realizate în infrastructura medicală au fost însoțite, astfel, de dezvoltarea activității clinice și de măsuri pentru utilizarea mai eficientă a resurselor disponibile.

Modernizarea Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” nu s-a limitat la construcția și reabilitarea clădirilor. Proiectele de dezvoltare au inclus și introducerea unor soluții digitale destinate activității medicale și administrative. În terapia intensivă cardiovasculară a fost implementată o platformă integrată de documentare clinică, conectată direct la echipamentele medicale.

Sistemul permite preluarea automată a datelor și facilitează monitorizarea pacienților, reducând totodată activitățile de introducere manuală a informațiilor.

Spitalul a introdus și soluții de transcriere automată a informațiilor medicale, bazate pe tehnologia speech-to-text. În același timp, sistemele informatice spitalicești au fost migrate pe o infrastructură modernizată, pentru o mai bună organizare și coordonare a activităților. Pentru pacienți au fost dezvoltate o platformă digitală de feedback și o aplicație care permite realizarea programărilor și urmărirea parcursului medical, atât în ambulatoriu, cât și în spitalizarea de zi.

Aceste măsuri contribuie la dezvoltarea unui model de „SMART hospital”, în care tehnologia este utilizată pentru îmbunătățirea siguranței pacientului, reducerea sarcinilor administrative și coordonarea mai eficientă a îngrijirilor medicale.

Prof. univ. dr. Valeriu Gheorghiță, comandantul Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, a declarat că inaugurarea noii infrastructuri reprezintă un pas important în dezvoltarea serviciilor medicale și în consolidarea sistemului public de sănătate.

„Inaugurarea noii infrastructuri a Spitalului Clinic de Urgență «Prof. Dr. Agrippa Ionescu» marchează un pas important în dezvoltarea serviciilor medicale oferite pacienților, precum și o contribuție importantă la consolidarea sistemului public de sănătate din România”, a declarat Valeriu Gheorghiță.

Potrivit acestuia, dezvoltarea campusului medical de la Balotești urmărește atât îmbunătățirea serviciilor oferite pacienților, cât și crearea unor condiții mai bune pentru personalul medical.

„Prin noua infrastructură a Spitalului Clinic de Urgență «Prof. Dr. Agrippa Ionescu», dezvoltată în cadrul campusului medical și educațional de la Balotești, ne dorim să îmbunătățim și să dezvoltăm activitatea medicală, precum și să organizăm mai eficient circuitele și traseul pacientului. De asemenea, prin noua infrastructură, vrem să asigurăm condiții mai bune de lucru pentru echipele medicale și, în același timp, să dezvoltăm un cadru modern pentru educația și formarea studenților la medicină și a medicilor rezidenți”, a explicat comandantul spitalului.

Valeriu Gheorghiță a subliniat și importanța pregătirii echipelor medicale, a îmbunătățirii standardelor de îngrijire și a dezvoltării unei culturi organizaționale care pune pe primul plan siguranța pacientului.

„Pentru noi, performanța se măsoară în calitatea și siguranța îngrijirilor, dar și în încrederea pacienților. Ne dorim ca fiecare pacient să beneficieze aici de profesionalism, respect și continuitate în îngrijire”, a mai declarat acesta.

Odată cu inaugurarea corpului nou și modernizarea completă a clădirii existente, Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” își va concentra activitatea într-un singur sediu, la Balotești.

Toate structurile medicale și administrative care funcționează în prezent la sediul din București urmează să fie transferate integral în noua infrastructură. Prin această reorganizare, specialitățile medicale și chirurgicale vor funcționa în același ansamblu, ceea ce va permite îmbunătățirea circuitelor pacienților și utilizarea mai eficientă a resurselor.

Concentrarea activităților într-un singur amplasament va facilita și colaborarea interdisciplinară, organizarea serviciilor de suport, precum și dezvoltarea activităților universitare și de cercetare medicală. Campusul de la Balotești este conceput pentru a integra serviciile medicale cu activitățile de educație și pregătire profesională destinate studenților la medicină și medicilor rezidenți.

Pe lângă investiția de 961,4 milioane de lei destinată construirii și modernizării infrastructurii medicale, Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” a derulat alte trei proiecte prin PNRR.

Acestea au vizat digitalizarea fluxurilor medicale, reducerea riscului de infecții asociate asistenței medicale și dezvoltarea serviciilor ambulatorii.

Noile dotări, extinderea specialităților și integrarea activităților într-un singur campus medical și educațional urmăresc îmbunătățirea condițiilor de îngrijire a pacienților, eficientizarea activității personalului și dezvoltarea capacității spitalului de a furniza servicii medicale complexe.