Federația Industriei Hoteliere din România (FIHR) propune șase priorități strategice pentru dezvoltarea turismului în următorii trei-cinci ani, printre care promovarea internațională, fiscalitatea predictibilă, digitalizarea raportărilor, susținerea investițiilor și flexibilizarea muncii.

Organizația consideră că măsurile pot contribui la atragerea turiștilor străini, reducerea sezonalității și creșterea contribuției sectorului la economia națională.

În primele opt luni din 2026, încasările României din turism și călătorii internaționale au ajuns la aproximativ 3,7 miliarde de euro, cu 13,5% peste nivelul din perioada similară a anului trecut.

Plățile pentru călătorii în străinătate au însumat însă 6,7 miliarde de euro, iar deficitul s-a apropiat de 2,98 miliarde de euro, în scădere cu 1,1% față de anul anterior, potrivit datelor provizorii ale Băncii Naționale a României.

FIHR solicită o strategie multianuală de promovare a României, cu finanțare predictibilă și majorarea treptată a bugetului către 40-50 de milioane de euro anual.

Federația susține campanii digitale pe piețele prioritare, participarea la târguri internaționale și introducerea unei prime pentru atragerea turiștilor străini. În perioada ianuarie-august 2026, aceștia au reprezentat 18% din înnoptările înregistrate în unitățile de cazare, cu 10,4% mai mult decât în intervalul corespunzător din 2025.

O altă propunere vizează operaționalizarea unei Organizații de Management al Destinației la nivel național, cu participarea autorităților și a industriei.

FIHR cere și predictibilitate fiscală, menținerea unei cote reduse de TVA pentru cazare și alimentație, precum și adaptarea impozitării proprietăților turistice sezoniere la perioada de funcționare. Federația susține continuarea voucherelor de vacanță după 2026.

Pentru stimularea investițiilor, organizația indică modernizarea infrastructurii și dezvoltarea turismului balnear și de sănătate. În privința angajării, propune adaptarea Codului muncii, inclusiv prin banca timpului de lucru și un mecanism simplificat de tip Kurzarbeit, pentru păstrarea personalului în perioadele cu activitate redusă.

A șasea direcție urmărește digitalizarea raportărilor turistice printr-un registru unic și o fișă electronică de cazare, precum și reguli clare pentru închirierile pe termen scurt.

Președinta FIHR, Simona Constantinescu, a anunțat că organizația va transmite ministerului de resort un pachet de propuneri, cu măsuri concrete și termene de implementare.