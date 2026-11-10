Patru medici și două asistente medicale de la Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Pantelimon” din București au fost trimiși în judecată în dosarul privind moartea suspectă a unor pacienți internați la Terapie Intensivă.

Procurorii îi acuză pe cei șase că ar fi redus în mod deliberat tratamentul de susținere a funcțiilor vitale, inclusiv dozele de noradrenalină și concentrația de oxigen administrată prin ventilator, pentru a grăbi decesul unor bolnavi.

Potrivit rechizitoriuluiParchetului de pe lângă Tribunalul București, faptele cercetate s-au petrecut în perioada mai 2023 – aprilie 2024, iar ancheta a identificat patru pacienți care ar fi murit în urma acestor intervenții. În alte două situații, procurorii au reținut o tentativă de omor calificat, respectiv indicații privind reducerea tratamentului care nu au fost puse în aplicare.

Anchetatorii susțin că medicii ar fi aplicat în mod repetat un mecanism prin care identificau pacienții considerați, în mod subiectiv, fără șanse de supraviețuire și modificau tratamentul de susținere a funcțiilor vitale. Potrivit procurorilor, aceste decizii nu aveau justificare medicală și nu respectau nicio procedură legală de evaluare a prognosticului.

Rechizitoriul descrie trei modalități prin care ar fi fost grăbit decesul pacienților:

Reducerea dozei de noradrenalină. Medicamentul era administrat prin injectomat, iar doza ar fi fost coborâtă brusc de la niveluri terapeutice ridicate la valori minimale, de regulă 1 ml pe oră. Noradrenalina este utilizată pentru susținerea tensiunii arteriale la pacienții aflați în stare critică.

Reducerea concentrației de oxigen. Procurorii susțin că valoarea FiO2, care indică proporția de oxigen din amestecul administrat prin ventilatorul mecanic, ar fi fost coborâtă până la 21%, concentrație echivalentă cu cea din aerul atmosferic.

Neefectuarea resuscitării. În anumite situații, pacienții ar fi fost lăsați fără intervenție medicală în momentul instalării stopului cardio-respirator, deși personalul medical avea posibilitatea să intervină.

Potrivit anchetatorilor, aceste acțiuni ar fi fost realizate alternativ sau împreună, în funcție de situația fiecărui pacient.

Unul dintre cele mai importante detalii din rechizitoriu privește o practică despre care procurorii afirmă că era cunoscută în rândul personalului medical sub denumirea de „nora pentru vizită”.

Conform anchetei, înaintea vizitelor aparținătorilor, rata de administrare a noradrenalinei era crescută temporar, astfel încât tratamentul să pară corespunzător stării pacientului. După plecarea familiei, doza ar fi fost redusă din nou la niveluri minimale.

Procurorii susțin că această metodă urmărea să împiedice aparținătorii să observe modificările tratamentului.

Anchetatorii mai afirmă că în foile de observație erau consemnate valori care nu corespundeau tratamentului administrat efectiv. Documentele ar fi fost modificate pentru a crea aparența că pacienții primiseră în continuare indicațiile terapeutice inițiale.

Cei patru medici și cele două asistente au fost trimiși în judecată pentru infracțiuni diferite, în funcție de faptele reținute de procurori.

Una dintre doctorițe este acuzată de patru infracțiuni de omor calificat, precum și de instigare la fals intelectual și fals intelectual. Decesele vizate ar fi avut loc în mai 2023 și în aprilie 2024.

O a doua medică este acuzată de două infracțiuni de omor calificat, în legătură cu doi pacienți care au murit la 4 aprilie 2024, precum și de instigare la fals intelectual.

Un al treilea medic a fost trimis în judecată pentru tentativă de omor calificat, într-un caz din 13 aprilie 2023.

A patra doctoriță este acuzată că, în martie 2022, ar fi transmis unei asistente indicații pentru reducerea suportului vasopresor, modificarea consemnărilor din foaia de observație și neefectuarea resuscitării unui pacient. În acest caz, procurorii au reținut infracțiunea de încercare de a determina săvârșirea infracțiunii de omor calificat.

Cele două asistente medicale sunt acuzate de mărturie mincinoasă, după ce ar fi făcut declarații nereale în fața anchetatorilor. Una dintre ele este cercetată și pentru fals intelectual.

Pentru stabilirea situației de fapt, procurorii au desfășurat o anchetă complexă. Printre probele administrate se numără cercetări la fața locului, ridicarea și analizarea datelor informatice stocate de dispozitivele medicale, audieri, expertize medico-legale și percheziții domiciliare și informatice.

Anchetatorii au dispus inclusiv exhumarea uneia dintre persoanele decedate, pentru efectuarea unor investigații medico-legale suplimentare.

Dosarul a fost instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Omoruri.

Cazul a devenit public în aprilie 2024, după apariția unor sesizări privind posibile nereguli în administrarea noradrenalinei pacienților internați la Terapie Intensivă. Ancheta a urmărit inclusiv modul în care erau administrate medicamentele și concordanța dintre datele înregistrate de injectomate și informațiile din documentele medicale.

În august 2024, procurorii au prezentat public acuzații privind reducerea intenționată a dozelor de noradrenalină administrate unui pacient, iar investigațiile au fost ulterior extinse.

Trimiterea în judecată marchează încheierea anchetei penale și trecerea dosarului în etapa judiciară. Instanța urmează să analizeze probele și să stabilească dacă acuzațiile formulate de procurori sunt dovedite.

Cei șase inculpați beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.