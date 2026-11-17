Poluarea aerului în București intră într-o nouă etapă de reglementare, după ce Garda Națională de Mediu (GNM) și-a exprimat oficial sprijinul pentru pachetul de măsuri convenit de Primăria Capitalei și Ministerul Mediului. Documentul, transmis deja către Comisia Europeană, propune soluții punctuale care au potențialul de a diminua considerabil nivelul noxelor din Capitală, cu condiția unei implementări riguroase.

Reprezentanții instituției de control subliniază că acțiunile asumate de municipalitate în parteneriat cu ministerul de resort sunt deja incluse în Planul Integrat de Calitate a Aerului în București, un document strategic a cărui adoptare de către Primăria Municipiului București (PMB) este considerată urgentă.

"Garda Naţională de Mediu susţine aplicarea primelor măsuri concrete pentru reducerea poluării aerului în Bucureşti, consemnate în comunicarea oficială pe care Primăria Capitalei şi Ministerul Mediului au transmis-o către Comisia Europeană", anunţă instituţia într-un comunicat.

Demersurile actuale vin pe fondul unui istoric marcat de numeroase sancțiuni aplicate administrației locale pentru lipsa de acțiune în acest domeniu.

"În ultimii şase ani, Garda Naţională de Mediu a amendat PMB cu 480.000 lei, exclusiv pentru neîndeplinirea obligaţiilor privind calitatea aerului, în timp ce sancţiunile pe acelaşi sector aplicate primăriilor de sector se ridică la 172.500 lei", se arată în comunicatul oficial.

Comisarul General al GNM, Andrei Corlan, atrage atenția că recomandările formulate de inspectori în urma controalelor anterioare stau acum la baza angajamentelor luate în fața oficialilor europeni.

"Dacă urmăriţi rapoartele de control pe care Garda Naţională de Mediu le-a efectuat la PMB, dar şi la Primăriile de Sector, pentru că sunt rapoarte publice, veţi vedea că măsurile de conformare pe care experţii noştri le-au emis se regăsesc în Planul de măsuri transmis astăzi către Comisia Europeană. Asta înseamnă că activitatea de control nu se limitează doar la o presiune constantă prin aplicarea de amenzi, ci include şi măsuri concrete care, iată, pot fi adoptate şi puse în practică în perioada următoare. Poluarea aerului în Bucureşti este o problemă care va exista atâta timp cât nu va primi un răspuns integrat şi bine planificat", a arătat Comisarul General al Gărzii Naţionale de Mediu, Andrei Corlan.

Datele analizate de experții de mediu indică faptul că traficul rutier și sistemele de încălzire a locuințelor reprezintă principalii factori poluanți ai Capitalei, fiind responsabili, împreună, pentru 84% din totalul emisiilor de particule PM10. În prezent, peste 18.000 de imobile din oraș utilizează în continuare combustibili solizi pentru încălzire, generând concentrații ridicate de pulberi în suspensie.

Pentru a combate aceste surse de poluare, noul plan impune schimbări majore atât în sectorul rezidențial, cât și în modul în care se face curățenia stradală.

"Printre măsurile enunţate şi angajate în comunicarea transmisă de PMB şi Ministerul Mediului către Comisia Europeană, regăsim includerea a 15.000 de locuinţe într-un program care să le asigure tranziţia de la sistemul actual de încălzire, la unul cu emisii zero sau reduse. O altă măsură foarte importantă este salubrizarea stradală cu filtre HEPA şi restricţii tehnologice prin interzicerea suflantelor şi a măturării uscate, prin înlocuirea măturilor manuale cu aspiratoare stradale cu filtre HEPA şi inclusiv cu spălarea sub presiune a trotuarelor şi rigolelor", subliniază Garda de Mediu.

Necesitatea unor reguli stricte privind salubrizarea este susținută și de bilanțul controalelor din iarna precedentă. Atunci, comisarii de mediu au aplicat amenzi în valoare totală de 800.000 de lei tuturor primăriilor de sector și mai multor operatori economici, deoarece carosabilul nu a fost curățat adecvat după împrăștierea materialului antiderapant, fapt ce a dus la o creștere alarmantă a nivelului de particule în suspensie din atmosferă.

Conducerea Gărzii Naționale de Mediu apreciază colaborarea interinstituțională din ultima perioadă și subliniază că aplicarea acestor măsuri este esențială pentru a evita sancțiunile europene.

"Îi mulţumesc doamnei ministru a Mediului, Natalia Intotero, pentru că, încă de la începutul mandatului, a prioritizat problema calităţii aerului în Bucureşti, printr-o abordare integrată cu Primăria Capitalei, dar şi cu alte instituţii care pot contribui la găsirea unor soluţii concrete şi măsurabile pentru reducerea poluării cu particule. Traficul şi încălzirea locuinţelor rămân principalele cauze, cumulate, ale poluării cu particule din Capitală şi cred foarte mult că abordarea strategică şi sistematică a acestor probleme, prin adoptarea Planului Integrat de Calitate a Aerului, nu numai că ne poate scoate din situaţia de infringement, în care ne aflăm, dar poate îmbunătăţi, pe termen mediu şi lung, calitatea aerului şi a vieţii pentru toţi bucureştenii", a punctat Andrei Corlan, Comisarul General al Gărzii Naţionale de Mediu.

În perioada următoare, inspectorii de mediu vor menține un ritm susținut al controalelor atât în București, cât și în zona metropolitană, monitorizând îndeaproape respectarea termenelor și a măsurilor asumate în fața Comisiei Europene.