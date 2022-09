Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au ajuns la Poliția Snagov! Acuzat de furt, antrenorul a venit de urgență din Azerbaidjan

Divorțul dintre cei doi este unul cu scântei. Cel care a anunțat despărțirea a fost Laurențiu Reghecampf, iar de acolo s-a dezlănțuit furtuna. Ana Maria Prodan a negat i perioada despărțirea după care a făcut acuzații grave la adresa antrenorului.

A spus ca acesta ar fi sustras din conturi sume mari de bani, ba chiar și-ar fi trecut pe numele sau imobile ce aparțineau cuplului. Drept urmare, acum antrenorul trebuie sa dea explicații legat de acest aspect. Cei doi urmează sa se întâlnească și in instanța in săptămâna ce urmează, asta pentru ca pe 28 Octombrie au un nou termen in dosarul de divorț.

Tot atunci ar trebui sa se stabilească și pensia alimentara pe care Laurențiu Reghecampf trebuie sa o plătească băiatului pe care îl are cu Anamaria Prodan. O prima instanța a stabilit cuantumul acestei pensii la 2000 de euro, însă lucrurile s-au schimbat acum, iar antrenorul este din nou angajat la o echipa de fotbal azera, deci valoarea pensiei se poate schimba in funcție de venitul lui.

Desigur el are și alte copii in întreținere așa ca suma pe care o câștiga se va împarți echitabil. Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au fost căsătoriți timp de 15 ani. Cei doi au participat și la un reality show împreuna și au cutreierat lumea îndreptându-se către locurile unde Reghecampf era căutat ca antrenor.

Ruptura între cei doi s-a petrecut in momentul in care bărbatul și-a ales o noua iubita și a decis sa își părăsească familia. Ulterior noua iubita a rămas însărcinată și in urma cu 4 luni a născut un băiat perfect sănătos.